Совфед готов к межпарламентскому взаимодействию с Туркменией

АШХАБАД, 27 ноя - РИА Новости. Совет Федерации готов к самому тесному межпарламентскому взаимодействию с Туркменией, заявила председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко.
"Со своей стороны хотела бы подчеркнуть, что в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации готовы к самому тесному взаимодействию с нашими туркменскими друзьями", - приводит официальная газета "Нейтральный Туркменистан" слова Матвиенко, которые она написала в письме на имя председателя Халк Маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова.
Матвиенко поблагодарила Бердымухамедова за послание, которое ей передала вице-президент по лечебной деятельности туркменского благотворительного фонда Огулджахан Атабаева.
"Сердечно благодарю вас за теплое послание… Признательна вам за высокую оценку моего вклада в развитие российско-туркменистанских отношений и их парламентской составляющей", - добавила она.
Спикер Совфеда подчеркнула, что межпарламентское взаимодействие стало ценной частью политического диалога России и Туркмении и приобрело особую значимость в последние годы.
Матвиенко также пожелала успехов в организации международного форума, который пройдет в Ашхабаде 12 декабря в честь 30-летия туркменского нейтралитета. В работе форума примет участие делегация Федерального собрания РФ.