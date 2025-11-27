Совфед готов к межпарламентскому взаимодействию с Туркменией

АШХАБАД, 27 ноя - РИА Новости. Совет Федерации готов к самому тесному межпарламентскому взаимодействию с Туркменией, заявила председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко.

Матвиенко поблагодарила Бердымухамедова за послание, которое ей передала вице-президент по лечебной деятельности туркменского благотворительного фонда Огулджахан Атабаева.

"Сердечно благодарю вас за теплое послание… Признательна вам за высокую оценку моего вклада в развитие российско-туркменистанских отношений и их парламентской составляющей", - добавила она.