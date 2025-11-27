Рейтинг@Mail.ru
27.11.2025

Совфед готов к межпарламентскому взаимодействию с Туркменией
06:23 27.11.2025
Совфед готов к межпарламентскому взаимодействию с Туркменией
Совет Федерации готов к самому тесному межпарламентскому взаимодействию с Туркменией, заявила председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко.
туркмения
россия
ашхабад
валентина матвиенко
совет федерации рф
политика
туркмения
россия
ашхабад
туркмения, россия, ашхабад, валентина матвиенко, совет федерации рф, политика
Туркмения, Россия, Ашхабад, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Политика
Совфед готов к межпарламентскому взаимодействию с Туркменией

Совфед готов к самому тесному межпарламентскому взаимодействию с Туркменией

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
АШХАБАД, 27 ноя - РИА Новости. Совет Федерации готов к самому тесному межпарламентскому взаимодействию с Туркменией, заявила председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко.
"Со своей стороны хотела бы подчеркнуть, что в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации готовы к самому тесному взаимодействию с нашими туркменскими друзьями", - приводит официальная газета "Нейтральный Туркменистан" слова Матвиенко, которые она написала в письме на имя председателя Халк Маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова.
Матвиенко написала Бердымухамедову письмо о важности памяти о Победе в ВОВ
12 мая, 06:49
Матвиенко поблагодарила Бердымухамедова за послание, которое ей передала вице-президент по лечебной деятельности туркменского благотворительного фонда Огулджахан Атабаева.
"Сердечно благодарю вас за теплое послание… Признательна вам за высокую оценку моего вклада в развитие российско-туркменистанских отношений и их парламентской составляющей", - добавила она.
Спикер Совфеда подчеркнула, что межпарламентское взаимодействие стало ценной частью политического диалога России и Туркмении и приобрело особую значимость в последние годы.
Матвиенко также пожелала успехов в организации международного форума, который пройдет в Ашхабаде 12 декабря в честь 30-летия туркменского нейтралитета. В работе форума примет участие делегация Федерального собрания РФ.
Матвиенко пригласила председателя парламента Туркмении посетить Россию
4 августа, 20:03
 
