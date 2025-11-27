МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Одержимость главы евродипломатии Каи Каллас в стремлении очернить Россию серьезно граничит с психиатрическим диагнозом, она бредит на многомиллионную аудиторию, извращая факты и фальсифицируя исторические события, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Видимо, в ее интерпретации это СССР напал на гитлеровскую Германию? Одержимость главы так называемой европейской дипломатии в стремлении очернить Россию серьезно граничит с психиатрическим диагнозом. Каллас бредит на многомиллионную аудиторию, полностью извращая факты и фальсифицируя исторические события", - написал Слуцкий в Telegram-канале.
По его словам, зараженные русофобией "высокие представители" европейских столиц продолжают вставлять палки в колеса мирного урегулирования украинского конфликта.
"Как и Каллас, по всей видимости, они считают "невыгодным" "быстрый мир" для киевского режима. Бывший британский премьер Борис Джонсон уже сорвал переговоры весной 2022 года. Какая выгода для Украины в итоге? Сотни тысяч загубленных жизней, потеря территорий, реальная и близкая перспектива государственного банкротства", - добавил глава комитета Госдумы.
Слуцкий считает, что пока такие "фейкмейкеры-русофобы" находятся у руля в структурах ЕС, общеевропейский кризис будет только углубляться.