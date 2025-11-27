Желание Каллас очернить Россию граничит с психиатрией, заявил Слуцкий

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Одержимость главы евродипломатии Каи Каллас в стремлении очернить Россию серьезно граничит с психиатрическим диагнозом, она бредит на многомиллионную аудиторию, извращая факты и фальсифицируя исторические события, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.