Рейтинг@Mail.ru
Желание Каллас очернить Россию граничит с психиатрией, заявил Слуцкий - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:38 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/slutskiy-2058212165.html
Желание Каллас очернить Россию граничит с психиатрией, заявил Слуцкий
Желание Каллас очернить Россию граничит с психиатрией, заявил Слуцкий - РИА Новости, 27.11.2025
Желание Каллас очернить Россию граничит с психиатрией, заявил Слуцкий
Одержимость главы евродипломатии Каи Каллас в стремлении очернить Россию серьезно граничит с психиатрическим диагнозом, она бредит на многомиллионную аудиторию, РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T23:38:00+03:00
2025-11-27T23:38:00+03:00
в мире
россия
ссср
германия
кайя каллас
госдума рф
евросоюз
леонид слуцкий (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029928350_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bcdc490017b58fc1c6702481b78abc80.jpg
https://ria.ru/20251127/zaharova-2058209660.html
https://ria.ru/20251127/malinen-2058092006.html
россия
ссср
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029928350_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_548fa037aefe0bebfd4209fc0db50c35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, ссср, германия, кайя каллас, госдума рф, евросоюз, леонид слуцкий (политик)
В мире, Россия, СССР, Германия, Кайя Каллас, Госдума РФ, Евросоюз, Леонид Слуцкий (политик)
Желание Каллас очернить Россию граничит с психиатрией, заявил Слуцкий

Слуцкий: одержимость Каллас желанием очернить РФ граничит с психиатрией

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertГлава евродипломатии Кая Каллас
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава евродипломатии Кая Каллас. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Одержимость главы евродипломатии Каи Каллас в стремлении очернить Россию серьезно граничит с психиатрическим диагнозом, она бредит на многомиллионную аудиторию, извращая факты и фальсифицируя исторические события, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Парламентарий отметил, что Каллас дает "мастер-класс" по фабрикации исторических фейков, приведя в пример ее заявление о том, что "за последние 100 лет ни одна страна не нападала на Россию, но Россия напала на 19 стран".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Каллас нужно вызвать санитаров, заявила Захарова
Вчера, 23:07
"Видимо, в ее интерпретации это СССР напал на гитлеровскую Германию? Одержимость главы так называемой европейской дипломатии в стремлении очернить Россию серьезно граничит с психиатрическим диагнозом. Каллас бредит на многомиллионную аудиторию, полностью извращая факты и фальсифицируя исторические события", - написал Слуцкий в Telegram-канале.
По его словам, зараженные русофобией "высокие представители" европейских столиц продолжают вставлять палки в колеса мирного урегулирования украинского конфликта.
"Как и Каллас, по всей видимости, они считают "невыгодным" "быстрый мир" для киевского режима. Бывший британский премьер Борис Джонсон уже сорвал переговоры весной 2022 года. Какая выгода для Украины в итоге? Сотни тысяч загубленных жизней, потеря территорий, реальная и близкая перспектива государственного банкротства", - добавил глава комитета Госдумы.
Слуцкий считает, что пока такие "фейкмейкеры-русофобы" находятся у руля в структурах ЕС, общеевропейский кризис будет только углубляться.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Кая Каллас на пресс-конференции в Сербии - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
"Ждет судный день". На Западе пригрозили Каллас после слов о России
Вчера, 16:43
 
В миреРоссияСССРГерманияКайя КалласГосдума РФЕвросоюзЛеонид Слуцкий (политик)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала