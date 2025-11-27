В Петербурге 13-летняя девочка подожгла квартиру для сокрытия убийства

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноя - РИА Новости. Для сокрытия убийства матери 13-летняя девочка в Петербурге подожгла квартиру, но позднее во всем созналась, сообщила пресс-служба ГСУСК РФ по городу.
"С целью сокрытия совершенного преступления девушка совершила поджог квартиры, после чего вышла на улицу. Прибывшим на место сотрудникам правоохранительных органов она сообщила, что к ним в квартиру проник неизвестный мужчина, который совершил убийство её матери. Впоследствии она дала правдивые показания", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что следователями следственного отдела по Красногвардейскому району ГСУСК России по городу Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело по факту убийства женщины (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Следствием установлено, что ночью 26 ноября между женщиной и её 13-летней дочерью произошёл конфликт, в ходе которого девочка нанесла множественные удары ножом в область туловища и шеи своей матери. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте.