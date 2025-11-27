В Петербурге 13-летняя девочка подожгла квартиру для сокрытия убийства

"С целью сокрытия совершенного преступления девушка совершила поджог квартиры, после чего вышла на улицу. Прибывшим на место сотрудникам правоохранительных органов она сообщила, что к ним в квартиру проник неизвестный мужчина, который совершил убийство её матери. Впоследствии она дала правдивые показания", - говорится в сообщении.