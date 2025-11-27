Рейтинг@Mail.ru
На стадионе "Спартака" завершилась церемония прощания с Симоняном
13:27 27.11.2025
На стадионе "Спартака" завершилась церемония прощания с Симоняном
футбол
никита симонян
спартак москва
российский футбольный союз (рфс)
международная федерация футбола (фифа)
кубок россии по футболу
михаил дегтярев
никита симонян, спартак москва, российский футбольный союз (рфс), международная федерация футбола (фифа), кубок россии по футболу, михаил дегтярев
Футбол, Никита Симонян, Спартак Москва, Российский футбольный союз (РФС), Международная федерация футбола (ФИФА), Кубок России по футболу, Михаил Дегтярев
Церемония прощания с Никитой Симоняном завершилась на стадионе "Спартака"

Церемония прощания с Никитой Симоняном завершилась на стадионе "Спартака"

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Церемония прощания с олимпийским чемпионом в составе сборной СССР по футболу Никитой Симоняном завершилась на стадионе московского футбольного клуба "Спартак", сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
На церемонии собрались родные и близкие спортсмена, его семья и коллеги, футболисты "Спартака". С Симоняном пришли проститься министр спорта Михаил Дегтярев, глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков, главный тренер сборной России Валерий Карпин и другие.
Вадим Романов - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Романов заявил, что утрата Симоняна подстегнула футболистов "Спартака"
26 ноября, 23:41
Президент России Владимир Путин прислал венок на церемонию прощания с Симоняном. Венок также направил глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
Экс-футболист скончался 23 ноября в возрасте 99 лет.
Симонян являлся победителем Игр 1956 года в Мельбурне, четырехкратным чемпионом и двукратным обладателем Кубка СССР, лучшим бомбардиром в истории московского "Спартака" (160 голов). Симонян выступал за "красно-белых" с 1949 по 1959 год. В качестве тренера он трижды становился чемпионом СССР и четыре раза выигрывал Кубок страны, возглавлял сборную СССР. На протяжении более чем 30 лет занимал руководящие должности в отечественном футболе - сначала работал в Федерации футбола СССР, затем - в Российском футбольном союзе (РФС).
Симонян - заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер СССР, был удостоен орденов "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней, звания "Заслуженный работник физической культуры РФ". В октябре президент России Владимир Путин присвоил Симоняну звание Героя Труда за большой вклад в популяризацию отечественного футбола. Симонян был награжден олимпийским орденом МОК и орденом Международной федерации футбола (ФИФА).
 
