На стадионе "Спартака" завершилась церемония прощания с Симоняном

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Церемония прощания с олимпийским чемпионом в составе сборной СССР по футболу Никитой Симоняном завершилась на стадионе московского футбольного клуба "Спартак", сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

На церемонии собрались родные и близкие спортсмена, его семья и коллеги, футболисты "Спартака". С Симоняном пришли проститься министр спорта Михаил Дегтярев, глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков, главный тренер сборной России Валерий Карпин и другие.

Президент России Владимир Путин прислал венок на церемонию прощания с Симоняном. Венок также направил глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

Экс-футболист скончался 23 ноября в возрасте 99 лет.

Симонян являлся победителем Игр 1956 года в Мельбурне, четырехкратным чемпионом и двукратным обладателем Кубка СССР, лучшим бомбардиром в истории московского "Спартака" (160 голов). Симонян выступал за "красно-белых" с 1949 по 1959 год. В качестве тренера он трижды становился чемпионом СССР и четыре раза выигрывал Кубок страны, возглавлял сборную СССР. На протяжении более чем 30 лет занимал руководящие должности в отечественном футболе - сначала работал в Федерации футбола СССР, затем - в Российском футбольном союзе (РФС).