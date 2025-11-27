В Южной Корее заметили постеры о вербовке наемников для ВСУ

СЕУЛ, 27 ноя - РИА Новости. Фотографии постеров с призывами к южнокорейским гражданам вступать в ВСУ были обнаружены в пригороде Сеула Соннам, сообщила газета Фотографии постеров с призывами к южнокорейским гражданам вступать в ВСУ были обнаружены в пригороде Сеула Соннам, сообщила газета Korea Herald

Агентство Рёнхап ранее в среду со ссылкой на неназванного представителя МИД Республики Корея сообщило, что южнокорейский гражданин по фамилии Ким, мужчина в возрасте около 50 лет, погиб на Украине . Из сообщения МИД следует, что мужчина, предположительно, погиб в мае в ходе боевых действий в ДНР . Его похороны прошли в Киеве во вторник. Ранее Сеул не подтверждал данные о гибели южнокорейцев, отправившихся воевать на Украину. Запрос РИА Новости с просьбой подтвердить эти сведения МИД Южной Кореи оставил без ответа.

"Постер с заголовком "Присоединяйтесь к армии Украины!" большими буквами на корейском языке демонстрировал предполагаемые плюсы от вступления (в ВСУ - ред.), включая высокую оплату, обеспечение снаряжением, возможность выбора батальона, право на украинское гражданство, боевой опыт и "законное право убивать граждан Северной Кореи", - говорится в сообщении The Korea Herald, опубликованном в четверг. Уточняется, что на плакате были размещены номер телефона и адрес электронной почты, которые действительно использует посольство Украины в Республике Корея.

Как сообщает издание, 20 ноября на онлайн-платформе Medium фриланс-журналистом, проживающим на Филиппинах , было размещено изображение постера, приклеенного к уличному фонарю в городе Сонднам провинции Кёнги, недалеко от Сеула. При этом на южнокорейских форумах удалось обнаружить и другие фотографии листовок с аналогичными призывами.

Ранее в южнокорейских интернет-сообществах также появлялись сообщения о наборе иностранных граждан в ВСУ. В начале марта 2024 года на южнокорейском сайте в интернет-сообществе, посвященном спецназу, уже публиковалось сообщение о наборе Главным управлением разведки МО Украины наемников. В тексте содержался призыв ко всем интересующимся спецназом вступать в данное подразделение, но он вызвал лишь пару ироничных комментариев.

Южнокорейцы на Украины

Ранее сообщалось, что российские военные в ДНР отмечают участие иностранных наёмников на линии фронта, в том числе из Франции , Южной Кореи и стран Прибалтики . Сколько южнокорейцев сейчас находится в Украине, точно не известно.

Минобороны России в прошлом году сообщало, что с начала специальной военной операции на Украину прибыли 15 наемников из Республики Корея, пять из них были уничтожены.

МИД Республики Корея в марте 2022 года сообщал, что, по его данным, воевать на стороне Киева отправились девять южнокорейцев. Один из них, как выяснилось позже, был действующим морским пехотинцем, его вскоре выдворили в Польшу и через месяц вернули домой. После года судебных разбирательств он получил 2,5 года тюрьмы за самовольное оставление части и попытку участия в конфликте на стороне чужого государства.

Самый известный южнокорейский наемник, воевавший за ВСУ - бывший спецназовец и впоследствии популярный видеоблогер Ли Гын, который собрал группу единомышленников, воевавших в составе "Интернационального легиона", вернулся в Южную Корею 27 мая того же года. Впоследствии ему, как и ряду других участников его группы, дали условные сроки в два-три года за нарушение миграционного законодательства из-за посещения запретной зоны, к которой южнокорейские власти с января 2022 года относят Украину.

15 марта 2023 года южнокорейские СМИ сообщили о возвращении домой еще одного бывшего южнокорейского спецназовца Ким Чжэ Гёна, который отправился на Украину в октябре 2022 года и вернулся спустя 4 месяца. По его словам, он слышал о еще одном южнокорейце в другом подразделении.

О дальнейшей судьбе Ким Чжэ Гёна и других гражданах Республики Корея, перешедших в ВСУ, не сообщалось.