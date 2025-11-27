Рейтинг@Mail.ru
В Южной Корее заметили постеры о вербовке наемников для ВСУ - РИА Новости, 27.11.2025
11:32 27.11.2025
В Южной Корее заметили постеры о вербовке наемников для ВСУ
В Южной Корее заметили постеры о вербовке наемников для ВСУ
Фотографии постеров с призывами к южнокорейским гражданам вступать в ВСУ были обнаружены в пригороде Сеула Соннам, сообщила газета Korea Herald.
2025-11-27T11:32:00+03:00
2025-11-27T11:32:00+03:00
В Южной Корее заметили постеры о вербовке наемников для ВСУ

В пригороде Сеула нашли плакаты с призывами к вступлению в ВСУ

© Фото : @alancallowjournalПостер в пригороде Сеула Соннам с призывами к южнокорейским гражданам вступать в ВСУ
Постер в пригороде Сеула Соннам с призывами к южнокорейским гражданам вступать в ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© Фото : @alancallowjournal
Постер в пригороде Сеула Соннам с призывами к южнокорейским гражданам вступать в ВСУ
СЕУЛ, 27 ноя - РИА Новости. Фотографии постеров с призывами к южнокорейским гражданам вступать в ВСУ были обнаружены в пригороде Сеула Соннам, сообщила газета Korea Herald.
Агентство Рёнхап ранее в среду со ссылкой на неназванного представителя МИД Республики Корея сообщило, что южнокорейский гражданин по фамилии Ким, мужчина в возрасте около 50 лет, погиб на Украине. Из сообщения МИД следует, что мужчина, предположительно, погиб в мае в ходе боевых действий в ДНР. Его похороны прошли в Киеве во вторник. Ранее Сеул не подтверждал данные о гибели южнокорейцев, отправившихся воевать на Украину. Запрос РИА Новости с просьбой подтвердить эти сведения МИД Южной Кореи оставил без ответа.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Колумбийский наемник ВСУ рассказал, какие наркокартели воюют на Украине
24 ноября, 20:14
"Постер с заголовком "Присоединяйтесь к армии Украины!" большими буквами на корейском языке демонстрировал предполагаемые плюсы от вступления (в ВСУ - ред.), включая высокую оплату, обеспечение снаряжением, возможность выбора батальона, право на украинское гражданство, боевой опыт и "законное право убивать граждан Северной Кореи", - говорится в сообщении The Korea Herald, опубликованном в четверг. Уточняется, что на плакате были размещены номер телефона и адрес электронной почты, которые действительно использует посольство Украины в Республике Корея.
Как сообщает издание, 20 ноября на онлайн-платформе Medium фриланс-журналистом, проживающим на Филиппинах, было размещено изображение постера, приклеенного к уличному фонарю в городе Сонднам провинции Кёнги, недалеко от Сеула. При этом на южнокорейских форумах удалось обнаружить и другие фотографии листовок с аналогичными призывами.
Ранее в южнокорейских интернет-сообществах также появлялись сообщения о наборе иностранных граждан в ВСУ. В начале марта 2024 года на южнокорейском сайте в интернет-сообществе, посвященном спецназу, уже публиковалось сообщение о наборе Главным управлением разведки МО Украины наемников. В тексте содержался призыв ко всем интересующимся спецназом вступать в данное подразделение, но он вызвал лишь пару ироничных комментариев.

Южнокорейцы на Украины

Ранее сообщалось, что российские военные в ДНР отмечают участие иностранных наёмников на линии фронта, в том числе из Франции, Южной Кореи и стран Прибалтики. Сколько южнокорейцев сейчас находится в Украине, точно не известно.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Мирошник рассказал, что иностранные наемники везут с Украины
24 ноября, 00:21
Минобороны России в прошлом году сообщало, что с начала специальной военной операции на Украину прибыли 15 наемников из Республики Корея, пять из них были уничтожены.
МИД Республики Корея в марте 2022 года сообщал, что, по его данным, воевать на стороне Киева отправились девять южнокорейцев. Один из них, как выяснилось позже, был действующим морским пехотинцем, его вскоре выдворили в Польшу и через месяц вернули домой. После года судебных разбирательств он получил 2,5 года тюрьмы за самовольное оставление части и попытку участия в конфликте на стороне чужого государства.
Самый известный южнокорейский наемник, воевавший за ВСУ - бывший спецназовец и впоследствии популярный видеоблогер Ли Гын, который собрал группу единомышленников, воевавших в составе "Интернационального легиона", вернулся в Южную Корею 27 мая того же года. Впоследствии ему, как и ряду других участников его группы, дали условные сроки в два-три года за нарушение миграционного законодательства из-за посещения запретной зоны, к которой южнокорейские власти с января 2022 года относят Украину.
15 марта 2023 года южнокорейские СМИ сообщили о возвращении домой еще одного бывшего южнокорейского спецназовца Ким Чжэ Гёна, который отправился на Украину в октябре 2022 года и вернулся спустя 4 месяца. По его словам, он слышал о еще одном южнокорейце в другом подразделении.
О дальнейшей судьбе Ким Чжэ Гёна и других гражданах Республики Корея, перешедших в ВСУ, не сообщалось.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Командир штурмовой группы рассказал о наемниках, взятых в плен в Орестополе
17 ноября, 10:19
 
