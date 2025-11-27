Сбербанк поддержал скидки на маркетплейсах

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Сбербанк поддерживает скидки на маркетплейсах, но они должны предоставляться всем россиянам независимо от того, картой какого банка они пользуются, говорится в заявлении кредитной организации.

В пресс-службе объединенной компании Wildberries&Russ РИА Новости отмечали, что идея запретить маркетплейсам предоставлять финансовые продукты собственных банков на своих же площадках сопоставима с запретом на деятельность таких банков, а также выразили надежду на пересмотр Банком России своей позиции по итогам дискуссий.