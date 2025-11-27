Бренд "Сделано в России" как гарант качества для китайских потребителей

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. В Совете Федерации ФС РФ состоялось заседание круглого стола, посвященное стратегии поддержки российских экспортеров на рынке Китая, организатором выступил комитет по экономической политике.
Вице-президент Российского экспортного центра (Группа ВЭБ) Александр Молодцов представил ключевые направления системной работы Группы РЭЦ по продвижению отечественной продукции под национальным брендом "Сделано в России" и внедрению финансовых инструментов для трансграничных расчетов.
По словам Молодцова, китайское направление демонстрирует стремительный рост: "Объем поддерживаемого экспорта в Китай в текущем периоде, за первые 9 месяцев этого года, вырос благодаря инструментам Группы РЭЦ. Это говорит о том, что система поддержки работает, а число компаний, выходящих на этот рынок, расширяется".
Для обеспечения единых правил взаимодействия с экспортерами по всей стране РЭЦ продолжает внедрение Регионального экспортного стандарта. "Самая главная задача - чтобы для экспортера не было никакой разницы, где он работает, с точки зрения правил взаимодействия и правил поддержки", - отметил Молодцов.
РЭЦ активно развивает комплексную инфраструктуру в Китае с фокусом на промышленную продукцию, обладающую высокой добавленной стоимостью, хотя и признает, что АПК пока доминирует.
"Сейчас российская продукция настолько востребована в Китае, что о нашей популярности пишут даже крупные американские СМИ, такие как CNN и Bloomberg. Но мы столкнулись с проблемой: продукцию стали подделывать. Появляются вывески Made in Russia, где нет ничего российского", - заявил Александр Молодцов.
В этих условиях бренд "Сделано в России" становится единственным надежным гарантом происхождения для китайского потребителя: "Китайская сторона нас активно поддерживает. Есть предположение, что оригинальным российским считается то, что продается под брендом "Сделано в России", с соответствующим сертификатом".
Помимо офлайн-продаж, РЭЦ активно развивает онлайн-каналы, что критически важно для малого и среднего бизнеса. Компаниям, которым сложно самостоятельно выйти на китайские маркетплейсы, РЭЦ оказывает поддержку через Национальные магазины на 11 китайских маркетплейсах, охватывающие 36 онлайн-магазинов. В настоящее время в них представлено более 800 российских компаний.
"При этом мы видим, что, несмотря на логистические сложности, доминируют регионы, не относящиеся к Дальнему Востоку. Мы используем любую площадку, чтобы информировать компании, особенно на Дальнем Востоке, о прекрасной возможности продавать на китайских маркетплейсах", — уточнил Молодцов.
Сертификация "Сделано в России" является бесплатной и открывает компаниям доступ ко всему комплексу мероприятий РЭЦ, включая прямые переговоры с байерами, участие в фестивалях-ярмарках и маркетинговые инструменты.
Среди наиболее успешных форматов РЭЦ отмечает фестивали-ярмарки. Этот формат позволяет МСП получить мгновенный результат от продаж и, что не менее важно, увидеть реакцию потребителя. Лидерами продаж на таких ярмарках часто становятся товары народных художественных промыслов, а также продукция креативных индустрий, включая уникальный российский софт для обучения управлению дронами. Этот формат позволяет не только продавать, но и "пощупать температуру" рынка перед началом масштабных экспортных операций.
Для обеспечения надежных и недорогих расчетов с китайскими партнерами РЭЦ разработал новую агентскую модель проведения трансграничных платежей, позволяющую проводить безопасно платежи вне традиционного банковского сектора. Крупных клиентов привлекает безопасность инфраструктуры, а для МСП важно отсутствие ограничений по минимальной стоимости транзакции.
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".