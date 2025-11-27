Бренд "Сделано в России" как гарант качества для китайских потребителей

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. В Совете Федерации ФС РФ состоялось заседание круглого стола, посвященное стратегии поддержки российских экспортеров на рынке Китая, организатором выступил комитет по экономической политике.

Вице-президент Российского экспортного центра (Группа ВЭБ) Александр Молодцов представил ключевые направления системной работы Группы РЭЦ по продвижению отечественной продукции под национальным брендом "Сделано в России" и внедрению финансовых инструментов для трансграничных расчетов.

По словам Молодцова, китайское направление демонстрирует стремительный рост: "Объем поддерживаемого экспорта в Китай в текущем периоде, за первые 9 месяцев этого года, вырос благодаря инструментам Группы РЭЦ. Это говорит о том, что система поддержки работает, а число компаний, выходящих на этот рынок, расширяется".

Для обеспечения единых правил взаимодействия с экспортерами по всей стране РЭЦ продолжает внедрение Регионального экспортного стандарта. "Самая главная задача - чтобы для экспортера не было никакой разницы, где он работает, с точки зрения правил взаимодействия и правил поддержки", - отметил Молодцов.

РЭЦ активно развивает комплексную инфраструктуру в Китае с фокусом на промышленную продукцию, обладающую высокой добавленной стоимостью, хотя и признает, что АПК пока доминирует.

"Сейчас российская продукция настолько востребована в Китае, что о нашей популярности пишут даже крупные американские СМИ, такие как CNN и Bloomberg. Но мы столкнулись с проблемой: продукцию стали подделывать. Появляются вывески Made in Russia, где нет ничего российского", - заявил Александр Молодцов.

В этих условиях бренд "Сделано в России" становится единственным надежным гарантом происхождения для китайского потребителя: "Китайская сторона нас активно поддерживает. Есть предположение, что оригинальным российским считается то, что продается под брендом "Сделано в России", с соответствующим сертификатом".

Помимо офлайн-продаж, РЭЦ активно развивает онлайн-каналы, что критически важно для малого и среднего бизнеса. Компаниям, которым сложно самостоятельно выйти на китайские маркетплейсы, РЭЦ оказывает поддержку через Национальные магазины на 11 китайских маркетплейсах, охватывающие 36 онлайн-магазинов. В настоящее время в них представлено более 800 российских компаний.

"При этом мы видим, что, несмотря на логистические сложности, доминируют регионы, не относящиеся к Дальнему Востоку . Мы используем любую площадку, чтобы информировать компании, особенно на Дальнем Востоке, о прекрасной возможности продавать на китайских маркетплейсах", — уточнил Молодцов.

Сертификация "Сделано в России" является бесплатной и открывает компаниям доступ ко всему комплексу мероприятий РЭЦ, включая прямые переговоры с байерами, участие в фестивалях-ярмарках и маркетинговые инструменты.

Среди наиболее успешных форматов РЭЦ отмечает фестивали-ярмарки. Этот формат позволяет МСП получить мгновенный результат от продаж и, что не менее важно, увидеть реакцию потребителя. Лидерами продаж на таких ярмарках часто становятся товары народных художественных промыслов, а также продукция креативных индустрий, включая уникальный российский софт для обучения управлению дронами. Этот формат позволяет не только продавать, но и "пощупать температуру" рынка перед началом масштабных экспортных операций.

Для обеспечения надежных и недорогих расчетов с китайскими партнерами РЭЦ разработал новую агентскую модель проведения трансграничных платежей, позволяющую проводить безопасно платежи вне традиционного банковского сектора. Крупных клиентов привлекает безопасность инфраструктуры, а для МСП важно отсутствие ограничений по минимальной стоимости транзакции.