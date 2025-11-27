Разин не смог оспорить отказ в правах на песни "Ласкового мая"

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Верховный суд РФ не стал рассматривать жалобу продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина на решение признать права на песни группы за наследниками певца Юрия Шатунова, сказано в данных суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании", - сказано в материалах.
Ранее Хостинский суд Сочи по иску детей Шатунова признал за ними права на 23 песни "Ласкового мая", в том числе "Белые розы", "Седая ночь", "Розовый вечер".
Разин заочно обвинен в мошенничестве в особо крупном размере. По словам адвоката, которая представляет семью Шатунова, следствие считает, что Разин долго использовал поддельный договор с автором песен "Ласкового мая" Сергеем Кузнецовым для получения денег как правообладатель музыкальных произведений. Санкция статьи предусматривает до 10 лет колонии. МВД объявило Разина в розыск.
Композитор Сергей Кузнецов скончался 7 ноября 2022 года в возрасте 58 лет в Оренбурге. Причиной смерти, по предварительным данным, стал сердечный приступ. Помимо "Ласкового мая", Кузнецов основал такие группы, как "Чернила для пятого класса", "Стекловата", "Радуга ночью" и Spice Boys.
Бывший солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов умер 23 июня 2022 года на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт.
