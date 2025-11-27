Рейтинг@Mail.ru
Английский след в убийстве Распутина: чем он мешал короне - РИА Новости, 27.11.2025
18:05 27.11.2025 (обновлено: 18:34 27.11.2025)
Английский след в убийстве Распутина: чем он мешал короне
Английский след в убийстве Распутина: чем он мешал короне
Английский след в убийстве Распутина: чем он мешал короне
Григорий Распутин — одна из самых неоднозначных фигур в истории России. Еще при жизни его окружали загадки и слухи. Его убийство остается неразгаданным до сих... РИА Новости, 27.11.2025
Английский след в убийстве Распутина: чем он мешал короне

© РИА Новости | Григорий Распутин
Григорий Распутин - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости, Вадим Минеев. Григорий Распутин — одна из самых неоднозначных фигур в истории России. Еще при жизни его окружали загадки и слухи. Его убийство остается неразгаданным до сих пор.
Последнее время чаще возникают версии о причастности к смерти Распутина английской разведки. Чем мог помешать старец британской короне?

Праведник или злодей?

О Григории Распутине слышали далеко за пределами России. Однако оценки деятельности старца современниками традиционно разнятся.
С одной стороны, образ "святого старца" серьезно подорвал репутацию царской семьи. В глазах общества "духовное наставничество" Распутина выглядело сомнительно, особенно когда ходили слухи о его встречах с многочисленными "поклонницами" в бане.
© РИА Новости | Григорий Распутин с группой придворных дам
Григорий Распутин с группой придворных дам. - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Григорий Распутин с группой придворных дам
С другой стороны, Распутину приписывали умение исцелять приступы страдавшего гемофилией цесаревича Алексея. Некоторые исследователи считают, что причина в способностях "старца" к воздействию внушением.
До сих пор однозначного ответа на вопрос, был он праведником или злодеем, нет.

Темная сила

Можно с уверенностью сказать, что в Англии тех лет его считали злодеем. Об этом говорит и оперативный псевдоним, который дали ему в МИ-6, — Темная сила.
© РИА Новости | Шпион
Шпион - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости
Шпион
По мнению историка разведки, писателя Геннадия Соколова, в Англии были убеждены: Распутин способен помочь убедить царя Николая II пойти на сепаратный мир с Германией.
"При таком раскладе Германия могла и победить в Первой мировой. Так что повод для беспокойства у британцев был. Известно, что Распутин еще в 1912 году убедил царя не вступать в Балканские войны, чем на два года отодвинул фактически Первую мировую", — рассказывал Соколов.
Распутин действительно последовательно выступал против участия России в войне.
© РИА Новости | Российский Император Николай II, Императрица Александра Федоровна, Великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия и цесаревич Алексей
Российский Император Николай II, Императрица Александра Федоровна, Великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия и цесаревич Алексей - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Российский Император Николай II, Императрица Александра Федоровна, Великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия и цесаревич Алексей
"В войну эту ввяжешься — и империю порушишь, и династию погубишь. Я просто нутром чую: война эта последняя для Романовых станет. Не начинай войны. Худо кончится", — обращался к Николаю II Григорий Распутин в 1914 году.

Организатором назначили Юсупова

Понятно, что перспектива остаться в войне без поддержки России сильно пугала представителей английского истеблишмента.
В 2004 году отставной детектив Скотланд-Ярда Ричард Каллен и историк Эндрю Кук пришли к выводу, что санкцию на убийство Распутина давал лично Дэвид Ллойд-Джордж, премьер-министр Великобритании.
© Library Of Congress | Британский государственный деятель, премьер-министр Великобритании в 1916-1922 годах Дэвид Ллойд-Джордж
Британский государственный деятель, премьер-министр Великобритании в 1916-1922 годах Дэвид Ллойд-Джордж - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© Library Of Congress
Британский государственный деятель, премьер-министр Великобритании в 1916-1922 годах Дэвид Ллойд-Джордж
Ключевую роль в операции сыграл сотрудник МИ-6 Освальд Рейнер. Он был в теплых отношениях с князем Феликсом Юсуповым. Они вместе учились в Оксфорде.
Современный исследователь Евгений Юдин отмечает: "Достаточно тесные связи, которые были установлены Феликсом Юсуповым с целым рядом британских офицеров и дипломатов, причастных в том числе к убийству Распутина".
Выставив Юсупова главным убийцей Распутина, Рейнер, по мнению некоторых историков, заметал английский след в этом деле.
© Public domain | Освальд Рейнер, агент британской Секретной разведывательной службы (SIS) в России
Освальд Райнер агент британской Секретной разведывательной службы (SIS) в России - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© Public domain
Освальд Рейнер, агент британской Секретной разведывательной службы (SIS) в России

Смертельный выстрел английского шпиона

Непосредственное руководство операцией осуществлялось главой британской разведывательной миссии в России Сэмюэлем Хором, который вместе с Рейнером въехал в Россию.
Так как Россия и Англия были союзниками, то официально резидентура МИ-6 звалась британской военной миссией. Состав резидентуры состоял из 18 человек, половина из них — штатские. Штаб-квартира располагалась в гостинице "Астория".
© РИА Новости / Алексей Даничев | Здание гостиницы "Астория" в Санкт-Петербурге
Здание гостиницы Астория в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Здание гостиницы "Астория" в Санкт-Петербурге
По мнению историка Соколова, в организации убийства участвовало не менее пяти сотрудников британской разведки.
Британский же историк разведки Майкл Смит полагает: "В Распутина стреляли несколько раз из трех различных орудий, но смертельным был выстрел Рейнера из его личного револьвера".

"Не станет меня — не будет в России и царей"

Известно, что сразу после убийства Николай II прибыл в Петроград и вызвал к себе британского посла Джорджа Бьюкенена. Беседа касалась в том числе и убийства Распутина.
© public domain | Английский дипломат Джордж Уильям Бьюкенен
Английский дипломат Джордж Уильям Бьюкенен - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© public domain
Английский дипломат Джордж Уильям Бьюкенен
Царь сообщил, что, по его информации, в Юсуповском дворце в ночь убийства присутствовали два британских офицера. "Нет-нет, Ваше Величество, этого не было и быть не должно, — ответил посол. — У Вас неверные сведения".
По мнению историка Соколовского, так морочили голову царю союзники, скрывая английский след, отдав все лавры Юсупову и Владимиру Пуришкевичу — влиятельному депутату Государственной Думы.
© РИА Новости | Императрица Александра Федоровна, Российский император Николай II и цесаревич Алексей (на руках справа) в Кремле
Российский император Николай II, императрица Александра Федоровна и цесаревич Алексей (на руках справа) в Кремле - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Императрица Александра Федоровна, Российский император Николай II и цесаревич Алексей (на руках справа) в Кремле
"Я не знаю точно, кто я такой, но знаю точно: как только не станет меня — не будет в России и царей, погибнете все вы", — говорил Распутин государыне-императрице.
Вскоре после смерти " царского старца" произошла революция, всю царскую семью расстреляли, а на обломках самодержавной России возникла совсем другая страна.
 
 
 
