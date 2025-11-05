Рейтинг@Mail.ru
Что говорил Григорий Распутин о судьбе России
19:02 05.11.2025
Что говорил Григорий Распутин о судьбе России
Что говорил Григорий Распутин о судьбе России
Григорий Распутин — одна из самых важных и неоднозначных фигур в истории последних лет. Одни считают его мудрым старцем, другие — удачливым авантюристом. Но его РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T19:02:00+03:00
2025-11-05T19:55:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/38102/09/381020997_0:267:1426:1069_1920x0_80_0_0_4b45067d2300af9facbc9f42a967e2d1.jpg
Что говорил Григорий Распутин о судьбе России

Григорий Ефимович Распутин
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости, Вадим Минеев. Григорий Распутин — одна из самых важных и неоднозначных фигур в истории последних лет. Одни считают его мудрым старцем, другие — удачливым авантюристом. Но его влияние на царскую семью и государство трудно переоценить.
Распутин оставил после себя предсказания о будущем России и мира, которые, как считают некоторые, сбылись с поразительной точностью.

Человек-загадка

Слава Григория Распутина уже давно вышла за пределы России. Во многих европейских столицах есть бар, казино, ресторан или ночной клуб "Распутин". О нем слагались песни и снимались фильмы. До сих пор однозначного ответа на вопрос, был он праведником или злодеем, нет.
Кадр из фильма "Распутин и императрица"
С одной стороны, личность "святого старца" сильно дискредитировала царскую семью. Довольно двусмысленно выглядело в глазах общества "духовное наставничество" Распутина, когда ходили слухи о его посещении бань вместе с "поклонницами".
С другой стороны, Распутину приписывали умение исцелять приступы страдавшего гемофилией цесаревича Алексея. Некоторые исследователи считают, что причина в способностях "старца" к воздействию внушением.
Российский император Николай II с сыном Алексеем, последним официальным наследником престола, в Царском Селе
Российский император Николай II с сыном Алексеем, последним официальным наследником престола, в Царском Селе
Тот факт, что Распутин обладал невероятной харизмой, отмечают все: встречи с ним никого не оставляли равнодушными.

Выступал против войны

"В войну эту ввяжешься — и империю порушишь, и династию погубишь. Я просто нутром чую: война эта последняя для Романовых станет. Не начинай войны. Худо кончится", — обращался к Николаю II Григорий Распутин в 1914 году.
Верховный главнокомандующий император Николай II на Западном фронте Первой мировой войны (1914-1918)
Первая мировая война, сильно истощившая Российскую империю, действительно стала одной из причин революции. Во время ее начала Распутина не было рядом с царем, в тот момент он боролся со смертью после покушения на него Хионии Гусевой.
Узнав из газет о начале войны, он изрек: "Был бы я в Петербурге, на коленях бы приполз к царю и убедил не вступать в войну. Теперь конец России". Его мнение шло вразрез с мнением большинства: тогда в обществе считали, что война будет скорой и победоносной.

Предвидел падение империи

"Я не знаю точно, кто я такой, но знаю точно: как только не станет меня — не будет в России и царей, погибнете все вы", — говорил Распутин государыне-императрице.
Российский император Николай II, императрица Александра Федоровна, великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия и цесаревич Алексей
Причем если Григория убьют простые "разбойники из русских крестьян", то царь Николай может не опасаться за свою судьбу, а потомки Романовых будут царствовать "сто лет и более того". Однако если убийство совершат дворяне — "родственники царя", тогда будущее России и царской семьи будет ужасным.
Предсказал старец и приход новой власти в России, обернувшийся кровопролитием и гибелью дворянского сословия.
Одна из последних фотографий Николая II, сделанная во время его ссылки в Тобольск
"На Петербург опустится тьма. Когда его имя будет изменено, тогда кончится империя", — прорицал Распутин.

Третья мировая война и аварии на АЭС

"По дорогам Европы поползут три голодные змеи, оставляя за собой пепел и дым, у них один дом — и это меч, у них один закон — насилие, но, протащив человечество через пыль и кровь, они сами погибнут от меча же… Наступит время мира, но мир будет написан кровью. И когда два костра потухнут, третий костер сожжет пепел", — писал Распутин. Возможно, он предрек первые две мировые войны и предположил, что за ними последует третья.
Слова, также приписываемые Распутину: "По всему миру будут построены башни, <…> они будут замками смерти. Иные из этих замков рухнут, и из этих ран вытечет гнилая кровь, которая заразит землю и небо".
Дезактивация территории Чернобыльской атомной электростанции. 26 апреля 1986
Эти слова, считают некоторые, могут отсылать к смертоносным авариям на Чернобыльской АЭС и "Фукусиме-1".

Глобальные катастрофы и клонирование людей

Есть вероятность, что он предвидел повышение уровня моря, причины которого — глобальное потепление и таяние ледников.
"Моря, как воры, войдут в города, в дома и земли станут солеными. И соль войдет в воды, и не будет воды, которая бы не была соленой", — утверждал Распутин.
Следует отметить, что точных дат в своих предсказаниях он не упоминал.
"Землетрясения в это время участятся, земли и воды раскроются, и их раны поглотят людей и скарб", — продолжал Распутин.
Наводнение в Мексике
Есть у него предсказание и о появлении "человека без души", которое можно расшифровать как предвидение клонирования человека.
"Родятся чудовища, которые не будут ни людьми, ни животными, — предрекал Распутин. — А многие люди, которые не будут иметь отметины на теле, будут иметь отметину в душе. А потом наступит время, когда вы найдете в колыбели чудовище из чудовищ — человека без души".
Можно по-разному относиться к пророчествам Григория Распутина. Невозможно не отметить, что этот человек оставил глубокий след в истории России.
 
 
 
