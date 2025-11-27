Опальные депутаты Рады создают новое объединение для "перезагрузки власти"

МОСКВА, 27 ноя – РАИ Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что направил спикеру парламента Руслану Стефанчуку письмо, в котором проинформировал о создании межфракционного депутатского объединения "Мы за мир!" для "перезагрузки власти".
"Направил спикеру Верховной рады Стефанчуку письмо, в котором проинформировал о создании межфракционного депутатского объединение (МФО) "Мы за мир!", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского.
По его словам, в объединение, помимо него, вошли выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук и депутат Рады Александр Куницкий, который отправился в командировку и не вернулся - с 2024 года он находится в США.
"Мы приглашаем коллег ознакомиться с целями объединения и присоединиться. На сейчас - и это соответствует реальности - за мир на Украине выступают менее 1% украинских парламентариев. Это также четкий сигнал на перезагрузку власти, так как парламент должен отражать мнение общества, 90% хочет мира", - заявил Дубинский.
Президент РФ Владимир Путин, отвечая в четверг на вопросы журналистов, заявил, что подписывать документы с украинским руководством сейчас бессмысленно. По его словам, украинское руководство допустило стратегическую ошибку, когда побоялось пойти на выборы президента. Глава государства отметил, что Россия хочет договориться с Украиной, но юридически это сейчас невозможно. Он также напомнил, что только Верховная рада Украины имеет право на продление своих полномочий в условиях военного положения, а президент – нет.