Опальные депутаты Рады создают новое объединение для "перезагрузки власти" - РИА Новости, 27.11.2025
22:15 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/rada-2058205169.html
Опальные депутаты Рады создают новое объединение для "перезагрузки власти"
2025-11-27T22:15:00+03:00
2025-11-27T22:15:00+03:00
Здание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя – РАИ Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что направил спикеру парламента Руслану Стефанчуку письмо, в котором проинформировал о создании межфракционного депутатского объединения "Мы за мир!" для "перезагрузки власти".
"Направил спикеру Верховной рады Стефанчуку письмо, в котором проинформировал о создании межфракционного депутатского объединение (МФО) "Мы за мир!", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского.
В Раде потребовали исключить Ермака и Умерова из переговорной группы
Вчера, 19:57
Вчера, 19:57
По его словам, в объединение, помимо него, вошли выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук и депутат Рады Александр Куницкий, который отправился в командировку и не вернулся - с 2024 года он находится в США.
"Мы приглашаем коллег ознакомиться с целями объединения и присоединиться. На сейчас - и это соответствует реальности - за мир на Украине выступают менее 1% украинских парламентариев. Это также четкий сигнал на перезагрузку власти, так как парламент должен отражать мнение общества, 90% хочет мира", - заявил Дубинский.
Президент РФ Владимир Путин, отвечая в четверг на вопросы журналистов, заявил, что подписывать документы с украинским руководством сейчас бессмысленно. По его словам, украинское руководство допустило стратегическую ошибку, когда побоялось пойти на выборы президента. Глава государства отметил, что Россия хочет договориться с Украиной, но юридически это сейчас невозможно. Он также напомнил, что только Верховная рада Украины имеет право на продление своих полномочий в условиях военного положения, а президент – нет.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Партии Зеленского не хватает голосов для принятия бюджета, заявили в Раде
26 ноября, 15:33
26 ноября, 15:33
 
