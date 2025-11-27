Опальные депутаты Рады создают новое объединение для "перезагрузки власти"

МОСКВА, 27 ноя – РАИ Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что направил спикеру парламента Руслану Стефанчуку письмо, в котором проинформировал о создании межфракционного депутатского объединения "Мы за мир!" для "перезагрузки власти".