Рейтинг@Mail.ru
Путин выразил соболезнования в связи с пожаром в Гонконге - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:29 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/putin-2058150773.html
Путин выразил соболезнования в связи с пожаром в Гонконге
Путин выразил соболезнования в связи с пожаром в Гонконге - РИА Новости, 27.11.2025
Путин выразил соболезнования в связи с пожаром в Гонконге
Путин в телеграмме Си Цзиньпину выразил глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями пожара в Гонконге. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T18:29:00+03:00
2025-11-27T18:29:00+03:00
гонконг
россия
си цзиньпин
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_69:0:3029:1665_1920x0_80_0_0_6a3dcbc92c005abaea984231f99175a8.jpg
https://ria.ru/20251127/gonkong-2057872930.html
https://ria.ru/20251127/gonkong-2058141586.html
гонконг
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_5208cdd8e5a69a321c533d67b55ab9c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
гонконг, россия, си цзиньпин, владимир путин
Гонконг, Россия, Си Цзиньпин, Владимир Путин
Путин выразил соболезнования в связи с пожаром в Гонконге

Путин выразил Си Цзиньпину соболезнования в связи с пожаром в Гонконге

© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Путин в телеграмме Си Цзиньпину выразил глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями пожара в Гонконге.
"Уважаемый господин председатель, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями пожара в Специальном административном районе Гонконг. Прошу передать слова сочувствия поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Пожар в Гонконге - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Полиция Гонконга арестовала трех человек по делу о пожаре в ЖК
Вчера, 02:23
В среду в Гонконге пожар охватил высотные здания жилого комплекса Wang Fuk Court. По данным газеты South China Morning Post, пожар начался и распространился с бамбуковых строительных лесов, которые были возведены вокруг домов по плану реновации Wang Fuk Court. Пожар начался в первом здании жилого комплекса, а затем распространился еще на три здания.
Власти Гонконга ранее сообщили, что такое быстрое распространение огня было необычным, и заявили, что проведут уголовное расследование для выяснения причин трагедии. К настоящему моменту по подозрению в непредумышленном убийстве в связи с пожаром задержаны три человека.
Ранее пресс-секретарь генерального консульства РФ в Гонконге консул Екатерина Богучарская заявила РИА Новости, что сообщений о гражданах РФ среди погибших или пострадавших при пожаре в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге не поступало.
Ликвидация пожара в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Число погибших при пожаре в Гонконге выросло до 75
Вчера, 17:57
 
ГонконгРоссияСи ЦзиньпинВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала