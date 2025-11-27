https://ria.ru/20251127/putin-2058150773.html
Путин выразил соболезнования в связи с пожаром в Гонконге
Путин выразил соболезнования в связи с пожаром в Гонконге - РИА Новости, 27.11.2025
Путин выразил соболезнования в связи с пожаром в Гонконге
Путин в телеграмме Си Цзиньпину выразил глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями пожара в Гонконге.
гонконг
россия
си цзиньпин
владимир путин
гонконг
россия
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Путин в телеграмме Си Цзиньпину выразил глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями пожара в Гонконге.
"Уважаемый господин председатель, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями пожара в Специальном административном районе Гонконг
. Прошу передать слова сочувствия поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте
Кремля.
В среду в Гонконге пожар охватил высотные здания жилого комплекса Wang Fuk Court. По данным газеты South China Morning Post, пожар начался и распространился с бамбуковых строительных лесов, которые были возведены вокруг домов по плану реновации Wang Fuk Court. Пожар начался в первом здании жилого комплекса, а затем распространился еще на три здания.
Власти Гонконга ранее сообщили, что такое быстрое распространение огня было необычным, и заявили, что проведут уголовное расследование для выяснения причин трагедии. К настоящему моменту по подозрению в непредумышленном убийстве в связи с пожаром задержаны три человека.
Ранее пресс-секретарь генерального консульства РФ
в Гонконге консул Екатерина Богучарская заявила РИА Новости, что сообщений о гражданах РФ среди погибших или пострадавших при пожаре в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге не поступало.