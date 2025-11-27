Путин выразил соболезнования в связи с пожаром в Гонконге

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Путин в телеграмме Си Цзиньпину выразил глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями пожара в Гонконге.

"Уважаемый господин председатель, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями пожара в Специальном административном районе Гонконг . Прошу передать слова сочувствия поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

В среду в Гонконге пожар охватил высотные здания жилого комплекса Wang Fuk Court. По данным газеты South China Morning Post, пожар начался и распространился с бамбуковых строительных лесов, которые были возведены вокруг домов по плану реновации Wang Fuk Court. Пожар начался в первом здании жилого комплекса, а затем распространился еще на три здания.

Власти Гонконга ранее сообщили, что такое быстрое распространение огня было необычным, и заявили, что проведут уголовное расследование для выяснения причин трагедии. К настоящему моменту по подозрению в непредумышленном убийстве в связи с пожаром задержаны три человека.