Путин получил приглашение посетить Пакистан, заявила Захарова - РИА Новости, 27.11.2025
17:51 27.11.2025
Путин получил приглашение посетить Пакистан, заявила Захарова
Путин получил приглашение посетить Пакистан, заявила Захарова
Президент РФ Владимир Путин получил приглашение посетить Пакистан, а также ряд других стран, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 27.11.2025
Путин получил приглашение посетить Пакистан, заявила Захарова

Захарова: Путин получил приглашение посетить Пакистан и ряд других стран

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин получил приглашение посетить Пакистан, а также ряд других стран, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Если говорить о графике президента, напомню, что традиционно его комментирует администрация президента. Могу лишь сказать, что у главы государства имеется приглашение посетить Исламабад, а также ряд других стран. Но, как обычно в таких случаях, СМИ будут своевременно проинформированы о решениях на этот счет по линии администрации президента РФ", - сказала дипломат в ходе еженедельного брифинга.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил о государственном визите Путина в Киргизию, который проходит 25-27 ноября. Российский президент провел переговоры с лидером Киргизии Садыром Жапаровым в рамках государственного визита в республику, встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также принял участие в саммите ОДКБ.
