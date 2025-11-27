https://ria.ru/20251127/putin-2058132672.html
Путин рассказал о продвижении ВС России на границе Днепропетровской области
Войска группировки "Восток" проломили оборону противника и быстро продвигаются на границе Запорожской и Днепропетровской областей, заявил президент России... РИА Новости, 27.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
днепропетровская область
россия
запорожская область
владимир путин
Путин: ВС РФ продвигаются на границе Запорожской и Днепропетровской областей