Путин: Россия недополучает миллиарды из-за ввоза товаров без документов

Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ. 27 ноября 2025

БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Российский бюджет недополучает десятки миллиардов рублей из-за ввоза большегрузами товаров без документов через границу с Казахстаном, заявил президент РФ Владимир Путин.

Он сообщил журналистам, что существует проблема с большегрузами на российско-казахстанской границе, так как значительное число фур пересекает границу без документов.