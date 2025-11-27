https://ria.ru/20251127/putin-2058130632.html
Путин: Россия недополучает миллиарды из-за ввоза товаров без документов
Путин: Россия недополучает миллиарды из-за ввоза товаров без документов - РИА Новости, 27.11.2025
Путин: Россия недополучает миллиарды из-за ввоза товаров без документов
Российский бюджет недополучает десятки миллиардов рублей из-за ввоза большегрузами товаров без документов через границу с Казахстаном, заявил президент РФ... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T17:47:00+03:00
2025-11-27T17:47:00+03:00
2025-11-27T18:15:00+03:00
экономика
казахстан
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058144633_0:193:3159:1971_1920x0_80_0_0_e781ae0360ca986068be4684210e50d9.jpg
https://ria.ru/20251127/putin-2058129908.html
казахстан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058144633_428:0:3159:2048_1920x0_80_0_0_31281a5cdf8167deb9926eb224d1eebd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, казахстан, россия, владимир путин
Экономика, Казахстан, Россия, Владимир Путин
Путин: Россия недополучает миллиарды из-за ввоза товаров без документов
Путин: бюджет РФ недополучает миллиарды из-за ввоза товаров без документов
БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Российский бюджет недополучает десятки миллиардов рублей из-за ввоза большегрузами товаров без документов через границу с Казахстаном, заявил президент РФ Владимир Путин.
Он сообщил журналистам, что существует проблема с большегрузами на российско-казахстанской границе, так как значительное число фур пересекает границу без документов.
"Российская Федерация недополучает, я не побоюсь этого слова, миллиарды, десятки миллиардов рублей в наш бюджет", - сказал глава государства.