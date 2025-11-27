https://ria.ru/20251127/putin-2058129908.html
Путин заявил, что по его поручению проверили фуры на границе с Казахстаном
Путин заявил, что по его поручению проверили фуры на границе с Казахстаном - РИА Новости, 27.11.2025
Путин заявил, что по его поручению проверили фуры на границе с Казахстаном
Президент России Владимир Путин сообщил, что это по его поручению таможня провела выборочную проверку фур, пересекающих российско-казахстанскую границу. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T17:44:00+03:00
2025-11-27T17:44:00+03:00
2025-11-27T17:44:00+03:00
россия
владимир путин
евразийский экономический союз
казахстан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058119627_0:110:3176:1898_1920x0_80_0_0_ecd9a0d481cf9bd4d875696cd58e77e3.jpg
https://ria.ru/20251127/putin-2058121535.html
россия
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058119627_445:0:3176:2048_1920x0_80_0_0_a624f9b02d8c00c39eec958c37e45fbf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, евразийский экономический союз, казахстан
Россия, Владимир Путин, Евразийский экономический союз, Казахстан
Путин заявил, что по его поручению проверили фуры на границе с Казахстаном
Путин сообщил, что по его поручению проверили фуры на границе с Казахстаном