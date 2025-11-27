Рейтинг@Mail.ru
ВС России проломили оборону ВСУ на севере Запорожской области - РИА Новости, 27.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:31 27.11.2025 (обновлено: 17:33 27.11.2025)
ВС России проломили оборону ВСУ на севере Запорожской области
Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО
Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО . Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Войска группировки "Восток" проломили оборону противника и быстро продвигаются на границе Запорожской и Днепропетровской областей, заявил президент России Владимир Путин.
"Другая наша группировка - "Восток" - проломила оборону противника и продвигается быстрыми темпами по северу Запорожской области, на границе Запорожской и Днепропетровской областей, и идет, повторяю, очень быстрыми темпами", - сказал Путин журналистам.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
