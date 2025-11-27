https://ria.ru/20251127/putin-2058122178.html
ВС России проломили оборону ВСУ на севере Запорожской области
ВС России проломили оборону ВСУ на севере Запорожской области - РИА Новости, 27.11.2025
ВС России проломили оборону ВСУ на севере Запорожской области
Войска группировки "Восток" проломили оборону противника и быстро продвигаются на границе Запорожской и Днепропетровской областей, заявил президент России... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T17:31:00+03:00
2025-11-27T17:31:00+03:00
2025-11-27T17:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
днепропетровская область
россия
запорожская область
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/18/1985428121_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_956b09465def56aa6760de4bf16a4955.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепропетровская область
россия
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/18/1985428121_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_b96b26935a9cac250070763bd40ec2b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, днепропетровская область, россия, запорожская область, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Днепропетровская область, Россия, Запорожская область, Владимир Путин
ВС России проломили оборону ВСУ на севере Запорожской области
Путин: ВС РФ прорвали оборону ВСУ на севере Запорожской области