https://ria.ru/20251127/putin-2058121535.html
Путин рассказал, когда решат вопрос скопления фур на границе с Казахстаном
Президент России Владимир Путин считает, что до конца 2025 года проблема со скоплением грузовиков на российско-казахстанской границе будет решена. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T17:30:00+03:00
2025-11-27T17:30:00+03:00
2025-11-27T17:30:00+03:00
киргизия
россия
бишкек
владимир путин
александр лукашенко
одкб
в мире
садыр жапаров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047538466_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_015cf1a3dd81b8600468112196fb2f29.jpg
https://ria.ru/20251127/putin-2058119419.html
