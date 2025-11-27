Рейтинг@Mail.ru
27.11.2025
17:28 27.11.2025
Путин пообещал решить вопрос со скоплением фур на границе с Казахстаном
Путин пообещал решить вопрос со скоплением фур на границе с Казахстаном
Путин пообещал решить вопрос со скоплением фур на границе с Казахстаном
Россия сделает все, чтобы ликвидировать скопления грузовиков на российско-казахстанской границе, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.11.2025
Путин пообещал решить вопрос со скоплением фур на границе с Казахстаном

Путин: РФ сделает все для ликвидации скопления фур на границе с Казахстаном

БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Россия сделает все, чтобы ликвидировать скопления грузовиков на российско-казахстанской границе, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы разговаривали на эту тему и с президентом Казахстана - с Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым - он всё понял. У него нет никаких вопросов и проблем. Мы договорились о том, что сделаем всё, чтобы это большое количество грузовиков, которые скопились на нашей границе, на территории Казахстана, чтобы они начали движение в Российскую Федерацию", - сказал Путин журналистам.
Путин обсудил с Токаевым проблемы с передвижением грузов
