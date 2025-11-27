https://ria.ru/20251127/putin-2058119419.html
Путин пообещал решить вопрос со скоплением фур на границе с Казахстаном
Путин пообещал решить вопрос со скоплением фур на границе с Казахстаном
Россия сделает все, чтобы ликвидировать скопления грузовиков на российско-казахстанской границе, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.11.2025
Путин: РФ сделает все для ликвидации скопления фур на границе с Казахстаном