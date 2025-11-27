https://ria.ru/20251127/putin-2058109014.html
Путин прокомментировал нападки на Уиткоффа
Путин прокомментировал нападки на Уиткоффа
Спецпредставитель США по Украине Стив Уиткофф едет в Россию для ведения переговоров, поэтому было бы странно, если бы в телефонных разговорах он ругал Москву,... РИА Новости, 27.11.2025
БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Спецпредставитель США по Украине Стив Уиткофф едет в Россию для ведения переговоров, поэтому было бы странно, если бы в телефонных разговорах он ругал Москву, заявил президент РФ Владимир Путин.
Ранее агентство Блумберг опубликовало якобы стенограммы телефонных разговоров помощника президента РФ Юрия Ушакова со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и главой РФПИ, спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым. Глава РФПИ назвал фейком публикацию агентства. Блумберг утверждает, что ознакомилось с записью разговора от 29 октября. Во время звонка якобы обсуждались способы взаимодействия с Соединенными Штатами по плану относительно украинского урегулирования.
"Господин Уиткофф едет, судя по всему, в Москву по поручению президента Трампа для того, чтобы вести с нами переговоры. Было бы удивительно, если бы он в разговорах с Ушаковым обругал нас нецензурной бранью, ... а потом приехал и попробовал наладить с нами отношения для улучшения своих переговорных позиций. Это же бред", - сказал Путин на пресс-подходе по итогам визита в Киргизию.