Путин прокомментировал нападки на Уиткоффа

Ранее агентство Блумберг опубликовало якобы стенограммы телефонных разговоров помощника президента РФ Юрия Ушакова со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и главой РФПИ, спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым. Глава РФПИ назвал фейком публикацию агентства. Блумберг утверждает, что ознакомилось с записью разговора от 29 октября. Во время звонка якобы обсуждались способы взаимодействия с Соединенными Штатами по плану относительно украинского урегулирования.

"Господин Уиткофф едет, судя по всему, в Москву по поручению президента Трампа для того, чтобы вести с нами переговоры. Было бы удивительно, если бы он в разговорах с Ушаковым обругал нас нецензурной бранью, ... а потом приехал и попробовал наладить с нами отношения для улучшения своих переговорных позиций. Это же бред", - сказал Путин на пресс-подходе по итогам визита в Киргизию.