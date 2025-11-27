https://ria.ru/20251127/putin-2058104349.html
Путин прокомментировал информацию о сливах разговора Ушакова и Уиткоффа
Путин прокомментировал информацию о сливах разговора Ушакова и Уиткоффа - РИА Новости, 27.11.2025
Путин прокомментировал информацию о сливах разговора Ушакова и Уиткоффа
Сливы разговоров помощника президента РФ Юрия Ушакова и спецпредставителя США по Украине Стива Уиткоффа могут быть фейками или подслушанным разговором, заявил... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T17:03:00+03:00
2025-11-27T17:03:00+03:00
2025-11-27T17:04:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
владимир путин
юрий ушаков
стив уиткофф
одкб
россия
сша
украина
Путин прокомментировал информацию о сливах разговора Ушакова и Уиткоффа
Путин: сливы разговора Ушакова и Уиткоффа могут быть фейками