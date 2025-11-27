Путин прокомментировал данные о подслушивании разговоров Ушакова и Уиткоффа

БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о подслушивании телефонных разговоров помощника президента РФ Юрия Ушакова и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, заявил, что в РФ за такое есть уголовное наказание.