Путин объяснил пробки на границе с Казахстаном
Путин объяснил пробки на границе с Казахстаном - РИА Новости, 27.11.2025
Путин объяснил пробки на границе с Казахстаном
Президент России Владимир Путин сообщил, что пробки из большегрузов на границе РФ с Казахстаном были связаны с борьбой с черным импортом. РИА Новости, 27.11.2025
Путин объяснил пробки на границе с Казахстаном
Путин объяснил пробки на границе с Казахстаном борьбой с черным импортом