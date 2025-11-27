Рейтинг@Mail.ru
Путин объяснил пробки на границе с Казахстаном - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:59 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/putin-2058101543.html
Путин объяснил пробки на границе с Казахстаном
Путин объяснил пробки на границе с Казахстаном - РИА Новости, 27.11.2025
Путин объяснил пробки на границе с Казахстаном
Президент России Владимир Путин сообщил, что пробки из большегрузов на границе РФ с Казахстаном были связаны с борьбой с черным импортом. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T16:59:00+03:00
2025-11-27T16:59:00+03:00
россия
казахстан
бишкек
владимир путин
садыр жапаров
александр лукашенко
одкб
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942839498_846:0:2689:1036_1920x0_80_0_0_2532207f756a1bd2bd8f4d4e198e1fa6.jpg
https://ria.ru/20251127/putin-2057915961.html
россия
казахстан
бишкек
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942839498_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_9d39636aed125f17fac0996c0b12e193.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, казахстан, бишкек, владимир путин, садыр жапаров, александр лукашенко, одкб, в мире
Россия, Казахстан, Бишкек, Владимир Путин, Садыр Жапаров, Александр Лукашенко, ОДКБ, В мире
Путин объяснил пробки на границе с Казахстаном

Путин объяснил пробки на границе с Казахстаном борьбой с черным импортом

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкСтелла Россия на пограничном контрольно-пропускном пункте российско-казахстанской границы
Стелла Россия на пограничном контрольно-пропускном пункте российско-казахстанской границы - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
Стелла Россия на пограничном контрольно-пропускном пункте российско-казахстанской границы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что пробки из большегрузов на границе РФ с Казахстаном были связаны с борьбой с черным импортом.
"Как только начали проверки, выяснилось, что вообще никаких документов нет. Черный просто импорт, уж простите за моветон, просто прет на нашу таможенную территорию", - сказал Путин журналистам, комментируя пробки из большегрузов на российско-казахстанской границе.
Глава государства работает в Бишкеке 25-27 ноября. Ранее российский президент провел переговоры с лидером Киргизии Садыром Жапаровым в рамках государственного визита в республику, встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также принял участие в саммите ОДКБ.
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Путин побеседовал с лидером Казахстана
Вчера, 09:36
 
РоссияКазахстанБишкекВладимир ПутинСадыр ЖапаровАлександр ЛукашенкоОДКБВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала