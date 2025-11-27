Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о взаимодействие спецслужб России и Таджикистана
13:11 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/putin-2058004194.html
Путин рассказал о взаимодействие спецслужб России и Таджикистана
Путин рассказал о взаимодействие спецслужб России и Таджикистана - РИА Новости, 27.11.2025
Путин рассказал о взаимодействие спецслужб России и Таджикистана
Спецслужбы и силовые ведомства России и Таджикистана взаимодействуют по вопросам региональной безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.11.2025
Путин рассказал о взаимодействие спецслужб России и Таджикистана

Путин: спецслужбы РФ и Таджикистана взаимодействуют по вопросам безопасности

БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Спецслужбы и силовые ведомства России и Таджикистана взаимодействуют по вопросам региональной безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Наши специальные службы, министерства, силовые министерства тоже работают друг с другом", - сказал глава государства на встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
Путин 25-27 ноября работает в Бишкеке. Президент РФ принял участие в российско-киргизских переговорах, провел встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также выступил на саммите ОДКБ.
