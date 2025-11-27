https://ria.ru/20251127/putin-2058004194.html
Путин рассказал о взаимодействие спецслужб России и Таджикистана
Путин рассказал о взаимодействие спецслужб России и Таджикистана - РИА Новости, 27.11.2025
Путин рассказал о взаимодействие спецслужб России и Таджикистана
Спецслужбы и силовые ведомства России и Таджикистана взаимодействуют по вопросам региональной безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.11.2025
Путин рассказал о взаимодействие спецслужб России и Таджикистана
Путин: спецслужбы РФ и Таджикистана взаимодействуют по вопросам безопасности