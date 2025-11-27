https://ria.ru/20251127/putin-2057992675.html
Путин и президент Таджикистана обсудили сотрудничество стран
Путин и президент Таджикистана обсудили сотрудничество стран - РИА Новости, 27.11.2025
Путин и президент Таджикистана обсудили сотрудничество стран
Владимир Путин обсудил с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном на полях саммита ОДКБ двусторонние отношения. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T12:48:00+03:00
2025-11-27T12:48:00+03:00
2025-11-27T13:29:00+03:00
россия
таджикистан
бишкек
владимир путин
эмомали рахмон
одкб
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058011771_0:0:3175:1786_1920x0_80_0_0_d15d56f5473a1a262eb044accfe562c1.jpg
https://ria.ru/20251127/odkb--2057912430.html
россия
таджикистан
бишкек
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058011771_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_6cc095fc8458b6f82031ee81999a103c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, таджикистан, бишкек, владимир путин, эмомали рахмон, одкб, в мире
Россия, Таджикистан, Бишкек, Владимир Путин, Эмомали Рахмон, ОДКБ, В мире
Путин и президент Таджикистана обсудили сотрудничество стран
Путин обсудил с Рахмоном на полях саммита ОДКБ двусторонние отношения
БИШКЕК, 27 ноя — РИА Новости. Владимир Путин обсудил с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном на полях саммита ОДКБ двусторонние отношения.
Президент России подчеркнул, что сотрудничество развивается по плану:
«
"В целом у нас все проходит по нашим планам, скоординированно. Все движется. Правительства работают по всем приоритетным направлениям".
Владимир Путин
президент России
Путин заявил, что спецслужбы и силовые ведомства стран взаимодействуют по вопросам региональной безопасности. Также он пригласил Рахмона на неформальный саммит лидеров СНГ в Санкт-Петербурге:
«
"Мы хорошую сделаем программу, вы увидите, связанную с каждой из республик. Вы знаете, что у нас еще со времен Советского Союза многое сохранилось из того, что представляет культурную, историческую ценность для народов бывшего Советского Союза. И уверен, что вам будет интересно с этим ознакомиться".
Владимир Путин
президент России
Лидер Таджикистана принял приглашение и отметил высокий уровень отношений Москвы и Душанбе:
«
"Нерешенных каких-то вопросов между нашими странами не существует, все идет по плану".
Эмомали Рахмон
президент Таджикистана
По его словам, товарооборот вырос по сравнению с прошлым годом почти на 20 процентов.
Путин работает в Бишкеке 25-27 ноября. Ранее он провел переговоры с Жапаровым и Лукашенко, также выступил на саммите ОДКБ. По итогам поездки президент пообщается со СМИ.