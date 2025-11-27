Путин и президент Таджикистана обсудили сотрудничество стран

«

"Мы хорошую сделаем программу, вы увидите, связанную с каждой из республик. Вы знаете, что у нас еще со времен Советского Союза многое сохранилось из того, что представляет культурную, историческую ценность для народов бывшего Советского Союза. И уверен, что вам будет интересно с этим ознакомиться".