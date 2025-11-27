Рейтинг@Mail.ru
Путин и президент Таджикистана обсудили сотрудничество стран - РИА Новости, 27.11.2025
12:48 27.11.2025 (обновлено: 13:29 27.11.2025)
Путин и президент Таджикистана обсудили сотрудничество стран
Владимир Путин обсудил с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном на полях саммита ОДКБ двусторонние отношения.
россия, таджикистан, бишкек, владимир путин, эмомали рахмон, одкб, в мире
Россия, Таджикистан, Бишкек, Владимир Путин, Эмомали Рахмон, ОДКБ, В мире
Путин и президент Таджикистана обсудили сотрудничество стран

Путин обсудил с Рахмоном на полях саммита ОДКБ двусторонние отношения

Эмомали Рахмон и Владимир Путин во время встречи на полях саммита ОДКБ в Бишкеке
Эмомали Рахмон и Владимир Путин во время встречи на полях саммита ОДКБ в Бишкеке
БИШКЕК, 27 ноя — РИА Новости. Владимир Путин обсудил с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном на полях саммита ОДКБ двусторонние отношения.
Президент России подчеркнул, что сотрудничество развивается по плану:
"В целом у нас все проходит по нашим планам, скоординированно. Все движется. Правительства работают по всем приоритетным направлениям".

Путин заявил, что спецслужбы и силовые ведомства стран взаимодействуют по вопросам региональной безопасности. Также он пригласил Рахмона на неформальный саммит лидеров СНГ в Санкт-Петербурге:
"Мы хорошую сделаем программу, вы увидите, связанную с каждой из республик. Вы знаете, что у нас еще со времен Советского Союза многое сохранилось из того, что представляет культурную, историческую ценность для народов бывшего Советского Союза. И уверен, что вам будет интересно с этим ознакомиться".
Лидер Таджикистана принял приглашение и отметил высокий уровень отношений Москвы и Душанбе:
"Нерешенных каких-то вопросов между нашими странами не существует, все идет по плану".

По его словам, товарооборот вырос по сравнению с прошлым годом почти на 20 процентов.

Путин работает в Бишкеке 25-27 ноября. Ранее он провел переговоры с Жапаровым и Лукашенко, также выступил на саммите ОДКБ. По итогам поездки президент пообщается со СМИ.

Лидеры ОДКБ приняли план развития военного сотрудничества на 2026-2030 годы
РоссияТаджикистанБишкекВладимир ПутинЭмомали РахмонОДКБВ мире
 
 
