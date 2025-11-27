Путин в четверг ответит на вопросы журналистов в Бишкеке

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, как ожидается, в четверг пообщается с представителями СМИ в завершение своей трехдневной поездки в Киргизию.

На следующий день в государственной резиденции "Ынтымак Ордо" состоялись официальные российско-киргизские переговоры на высшем уровне. По итогам встречи Путин и Жапаров приняли совместное заявление об углублении отношений союзничества и стратегического партнёрства. Кроме того, стороны в рамках визита подписали еще семь совместных документов.