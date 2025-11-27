Рейтинг@Mail.ru
Путин в четверг ответит на вопросы журналистов в Бишкеке - РИА Новости, 27.11.2025
00:05 27.11.2025
Путин в четверг ответит на вопросы журналистов в Бишкеке
Путин в четверг ответит на вопросы журналистов в Бишкеке - РИА Новости, 27.11.2025
Путин в четверг ответит на вопросы журналистов в Бишкеке
Президент России Владимир Путин, как ожидается, в четверг пообщается с представителями СМИ в завершение своей трехдневной поездки в Киргизию.
2025-11-27T00:05:00+03:00
2025-11-27T00:05:00+03:00
россия
киргизия
бишкек
владимир путин
юрий ушаков
садыр жапаров
одкб
политика
россия
киргизия
бишкек
2025
россия, киргизия, бишкек, владимир путин, юрий ушаков, садыр жапаров, одкб, политика
Россия, Киргизия, Бишкек, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Садыр Жапаров, ОДКБ, Политика
Путин в четверг ответит на вопросы журналистов в Бишкеке

Путин в четверг пообщается с представителями СМИ в завершение поездки в Киргизию

Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров на церемонии встречи в аэропорту Бишкека Манас
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров на церемонии встречи в аэропорту Бишкека Манас - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров на церемонии встречи в аэропорту Бишкека Манас. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, как ожидается, в четверг пообщается с представителями СМИ в завершение своей трехдневной поездки в Киргизию.
Выход к журналистскому пулу по итогам визита ранее анонсировал помощник президента России Юрий Ушаков. Он уточнил, что по традиции Путин пообщается с прессой в конце поездки, перед вылетом.
Президент РФ Владимир Путин во время российско-киргизских переговоров в Бишкеке © РИА Новости/Алексей Никольский - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Путин назвал переговоры с Жапаровым результативными
Вчера, 12:38
Российский лидер с 25 ноября работает в Бишкеке. В минувшие два дня состоялись мероприятия государственного визита президента России в республику.
По прилете в Бишкек Путин вместе с президентом Киргизии Садыром Жапаровым принял участие в церемонии возложения венков к Вечному огню на площади Победы. Вечер вторника лидеры двух стран провели за неформальным общением в формате тет-а-тет.
На следующий день в государственной резиденции "Ынтымак Ордо" состоялись официальные российско-киргизские переговоры на высшем уровне. По итогам встречи Путин и Жапаров приняли совместное заявление об углублении отношений союзничества и стратегического партнёрства. Кроме того, стороны в рамках визита подписали еще семь совместных документов.
Позже в этот день Путин встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в государственной резиденции "Ала-Арча" в Бишкеке. Беседа лидеров продлилась более полутора часов.
В четверг в столице Киргизии пройдет заседание Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности. Российский лидер вместе с коллегами по ОДКБ будет участвовать в этом саммите.
Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Путин и Жапаров обсудили развитие отношений России и Киргизии
Вчера, 12:15
 
Россия Киргизия Бишкек Владимир Путин Юрий Ушаков Садыр Жапаров ОДКБ Политика
 
 
