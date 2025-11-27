Орбан поставил Брюссель в тупик всего одним вопросом

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Пока дипломаты продолжают обсуждать мирный план США по Украине, в Европе вновь обостряются противоречия. Главные действующие лица привычные: с одной стороны, венгерский премьер-министр Виктор Орбан, с другой — коллективный Брюссель. Будапешт упрекает партнеров в затягивании конфликта. О том, чем действительно руководствуется ЕС на украинском треке, — в материале РИА Новости.

"Денег нет"

В ответ на американскую инициативу Брюссель выдвинул собственную — в интересах киевского режима.

Однако не все ее одобрили. Орбан, разумеется, раскритиковал.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите ЕС в Брюсселе

"Евросоюз хочет продолжать войну, но у него нет средств на поставку военной техники, на финансирование боевых операций и ни малейшего представления о том, как получить эти деньги", — отметил он.

Давние друзья

Венгерский премьер требует безоговорочно поддержать мирный план Дональда Трампа.

Орбана с американским лидером связывают давние (еще с первого трамповского срока на посту главы государства) доверительные отношения. Оба придерживаются традиционных ценностей, консервативной риторики и не жалуют политику Брюсселя.

Причем глава правительства Венгрии пытается вразумить партнеров. Так, в письме председателю Еврокомиссии (ЕК — главный орган исполнительной власти ЕС) Урсуле фон дер Ляйен он подчеркнул, что руководители Старого Света также должны незамедлительно вступить в переговоры с Россией.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен

Венгрия против Европы

Но, конечно, в Брюсселе его не слушают.

Фон дер Ляйен ничего по существу не ответила, лишь повторила любимую ею мантру о неизбежном европейском будущем Украины.

Вопрос о деньгах также повис в воздухе. При этом Будапешт в очередной раз предупредил: заблокирует любые предложения о новой финансовой помощи киевскому режиму.

У Евросоюза вроде бы есть инструменты давления. В руках Брюсселя многомиллиардные транши для партнеров, в том числе для Венгрии.

Тем не менее этим в последние годы стараются не пользоваться. В ЕС и так проблемы с единством. Откровенный финансовый шантаж ситуацию явно не улучшит.

"Их ставленники"

Опрошенные РИА Новости эксперты сходятся в том, что ждать от Брюсселя шагов к компромиссу не стоит. Но и внутренних трений не убавится.

"Говорить о какой-то общей позиции по-прежнему не приходится, — отмечает, в частности, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. — Тот же Орбан последовательно отстаивает экономические, политические интересы Венгрии, поэтому чувствует себя уверенно. И здесь какой-то конъюнктуры не видно: он всегда высказывался за политическое, дипломатическое урегулирование конфликта на Украине".

Что касается ЕС, то большинство там "нетвердое", продолжает собеседник РИА Новости.

"Существует условная группировка Мерца и Макрона, которые преследуют свои цели. Другие такого энтузиазма не испытывают, но следуют общему курсу", — поясняет он .

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц в поезде, направляющемся в Киев

Дело в том, что нынешние европейские лидеры — ставленники Демократической партии США, предыдущей власти. Соответственно, добавляет политолог, сегодня каждый их "клиент" продолжает решать прежние задачи.

"Конечно, нынешней администрации Белого дома нужно лобби в Европе. Для этого требуются свежие идеи. Например, Польша могла бы противостоять Германии. А Трамп и Орбан, безусловно, продолжат ориентироваться друг на друга", — заключает Оленченко.

Доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин указывает: ЕС всегда будет продвигать интересы Украины.

"Брюссель не откажется от поддержки Киева, — подчеркивает он. — Разумеется, играет роль и риторика о том, что Россия якобы может "не ограничиться" Украиной, начать какие-то военные операции уже против стран НАТО".