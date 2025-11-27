Рейтинг@Mail.ru
Аргентина выдвинула Гросси на пост генсека ООН - РИА Новости, 27.11.2025
02:19 27.11.2025
Аргентина выдвинула Гросси на пост генсека ООН
Аргентина выдвинула Гросси на пост генсека ООН
в мире, аргентина, рафаэль гросси, оон, магатэ
В мире, Аргентина, Рафаэль Гросси, ООН, МАГАТЭ
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 27 ноя - РИА Новости. Аргентина официально представила кандидатуру Рафаэля Гросси, занимающего должность главы МАГАТЭ, на пост генсека ООН, сообщил МИД страны.
Ранее о выдвижении своей кандидатуры на этот пост говорил сам Гросси.
"Аргентинская Республика имеет честь представить кандидатуру посла Рафаэля Гросси... на пост генерального секретаря ООН на период 2027-2031 годов", - говорится в сообщении.
МИД Аргентины отметил его блестящую карьеру, охватывающую более четырех десятилетий работы в дипломатическом корпусе.
МИД добавил, что его основные достижения были направлены на содействие международному миру и безопасности посредством открытого, эффективного управления, которое принесло ощутимые результаты.
"Его глубокие познания в области многосторонней системы, его способность содействовать дипломатическому диалогу, его доказанная эффективность в ситуациях конфликтов и серьезных международных кризисов в качестве беспристрастного и эффективного собеседника, его техническая компетентность, а также его приверженность Уставу ООН делают его выдающимся кандидатом на выполнение обязанностей генерального секретаря, которых требует сегодня мир", - говорится в сообщении.
В миреАргентинаРафаэль ГроссиООНМАГАТЭ
 
 
