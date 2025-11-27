Послу Польши в России вручили ноту о закрытии генконсульства в Иркутске

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Российский МИД вручил послу Польши Кшиштофу Краевскому ноту об отзыве согласия на работу генконсульства республики в Иркутске.
"В МИД России был вызван посол Польши в Российской Федерации, которому вручена нота, уведомляющая, что в качестве ответной меры на отзыв польскими властями с 23 декабря 2025 года согласия на функционирование Генерального консульства России в Гданьске российская сторона приняла решение об отзыве с 30 декабря 2025 года согласия на функционирование Генерального консульства Польши в Иркутске", — говорится в заявлении дипломатического ведомства.
Песков заявил о полной деградации отношений России и Польши
19 ноября, 12:33
Действия Варшавы в МИД назвали откровенно враждебным и необоснованным шагом и подчеркнули, что Россия не оставит недружественные выпады без адекватного болезненного ответа.
Польша объявила о закрытии последнего российского консульства 19 ноября. Четыре дипломата и технические сотрудники должны покинуть страну до 23 декабря.
Поводом для этого стал инцидент с повреждением железной дороги, ведущей на Украину. Как утверждает премьер-министр Дональд Туск, диверсию совершили двое украинцев, которые якобы сотрудничали с Россией. Никаких доказательств этого он не привел.
Осенью прошлого года власти Польши закрыли российское генконсульство в Познани, а минувшим летом — генконсульство в Кракове. Москва ответила на это закрытием польских генконсульств в Санкт-Петербурге и Калининграде. После закрытия генконсульства в Иркутске в России останется только польское посольство в Москве.