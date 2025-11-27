На Куликовом поле хотят вырастить "историческую" пшеницу

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Зерновые культуры XVI-XX веков экспериментально засеют на Куликовом поле, об этом заявила заместитель директора по культурно-просветительной деятельности Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Кристина Столярова в рамках пресс-конференции ""Русское поле" как музей жизни. Что создают на Куликовом поле?" в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

"Мы уже можем анонсировать сотрудничество с Институтом землепользования Вавилова, который в следующем году вместе с нами хочет провести масштабный ландшафтный эксперимент по традиционному землепользованию и попробовать восстановить зерновые староместные сорта, характерные для этой территории", – сообщила Столярова.

По ее словам, эксперимент станет продолжением деятельности музея по развитию исторического природопользования и традиционного земледелия.

Как позже дополнил директор государственного музея-заповедника "Куликово поле" Владимир Гриценко, речь идет преимущественно о семенах зерновых XVI-XX веков, найденных Институтом археологии РАН на месте Житного двора Троице-Сергиевой лавры.

"Я надеюсь, что мы первый такой эксперимент поставим уже в 2026 году", – прокомментировал он сроки реализации первых опытов в рамках сотрудничества.

Владимир Гриценко также добавил, что у посетителей будет возможность сравнить получившиеся растения с современными сортами. По его словам, разница значительная.