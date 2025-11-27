Рейтинг@Mail.ru
На Куликовом поле хотят вырастить "историческую" пшеницу - РИА Новости, 27.11.2025
Наука
 
17:51 27.11.2025 (обновлено: 18:14 27.11.2025)
На Куликовом поле хотят вырастить "историческую" пшеницу
На Куликовом поле хотят вырастить "историческую" пшеницу - РИА Новости, 27.11.2025
На Куликовом поле хотят вырастить "историческую" пшеницу
Зерновые культуры XVI-XX веков экспериментально засеют на Куликовом поле, об этом заявила заместитель директора по культурно-просветительной деятельности... РИА Новости, 27.11.2025
На Куликовом поле хотят вырастить "историческую" пшеницу

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Зерновые культуры XVI-XX веков экспериментально засеют на Куликовом поле, об этом заявила заместитель директора по культурно-просветительной деятельности Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Кристина Столярова в рамках пресс-конференции ""Русское поле" как музей жизни. Что создают на Куликовом поле?" в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
"Мы уже можем анонсировать сотрудничество с Институтом землепользования Вавилова, который в следующем году вместе с нами хочет провести масштабный ландшафтный эксперимент по традиционному землепользованию и попробовать восстановить зерновые староместные сорта, характерные для этой территории", – сообщила Столярова.
Ковыль перистый на Куликовом поле - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
В России "воскресили" лесостепь времен Дмитрия Донского
24 ноября, 07:00
По ее словам, эксперимент станет продолжением деятельности музея по развитию исторического природопользования и традиционного земледелия.
Как позже дополнил директор государственного музея-заповедника "Куликово поле" Владимир Гриценко, речь идет преимущественно о семенах зерновых XVI-XX веков, найденных Институтом археологии РАН на месте Житного двора Троице-Сергиевой лавры.
"Я надеюсь, что мы первый такой эксперимент поставим уже в 2026 году", – прокомментировал он сроки реализации первых опытов в рамках сотрудничества.
Владимир Гриценко также добавил, что у посетителей будет возможность сравнить получившиеся растения с современными сортами. По его словам, разница значительная.
Русское поле как музей жизни. Что создают на Куликовом поле? - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
"Русское поле" как музей жизни. Что создают на Куликовом поле?
Вчера, 15:05
Государственный музей-заповедник "Куликово поле" уже почти 30 лет проводит уникальные для страны эксперименты по восстановлению исторических ландшафтов Куликова поля. Как сообщалось ранее, команда музея воссоздала лесостепи времен Дмитрия Донского на участке в 100 гектаров.
 
Государственный музей-заповедник "Куликово поле" уже почти 30 лет проводит уникальные для страны эксперименты по восстановлению исторических ландшафтов Куликова поля. Как сообщалось ранее, команда музея воссоздала лесостепи времен Дмитрия Донского на участке в 100 гектаров.
 
 
