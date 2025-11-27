https://ria.ru/20251127/nauka-2058131949.html
На Куликовом поле хотят вырастить "историческую" пшеницу
2025-11-27T17:51:00+03:00
наука
владимир гриценко
дмитрий донской
что не найдешь в учебнике
российская академия наук
русское поле
социальный навигатор
россия
тульская область
тула
2025
наука, владимир гриценко, дмитрий донской, что не найдешь в учебнике, российская академия наук, русское поле, социальный навигатор, куликово поле (заповедник), россия, тульская область, тула, общество
МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Зерновые культуры XVI-XX веков экспериментально засеют на Куликовом поле, об этом заявила заместитель директора по культурно-просветительной деятельности Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Кристина Столярова в рамках пресс-конференции ""Русское поле" как музей жизни. Что создают на Куликовом поле?" в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
"Мы уже можем анонсировать сотрудничество с Институтом землепользования Вавилова, который в следующем году вместе с нами хочет провести масштабный ландшафтный эксперимент по традиционному землепользованию и попробовать восстановить зерновые староместные сорта, характерные для этой территории", – сообщила Столярова.
По ее словам, эксперимент станет продолжением деятельности музея по развитию исторического природопользования и традиционного земледелия.
Как позже дополнил директор государственного музея-заповедника "Куликово поле" Владимир Гриценко, речь идет преимущественно о семенах зерновых XVI-XX веков, найденных Институтом археологии РАН на месте Житного двора Троице-Сергиевой лавры.
"Я надеюсь, что мы первый такой эксперимент поставим уже в 2026 году", – прокомментировал он сроки реализации первых опытов в рамках сотрудничества.
Владимир Гриценко также добавил, что у посетителей будет возможность сравнить получившиеся растения с современными сортами. По его словам, разница значительная.
Государственный музей-заповедник "Куликово поле" уже почти 30 лет проводит уникальные для страны эксперименты по восстановлению исторических ландшафтов Куликова поля. Как сообщалось ранее, команда музея воссоздала лесостепи времен Дмитрия Донского на участке в 100 гектаров.