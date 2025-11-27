Рейтинг@Mail.ru
МИД Южной Кореи подтвердил смерть наемника на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
07:35 27.11.2025
МИД Южной Кореи подтвердил смерть наемника на Украине
Южнокорейский МИД подтвердил смерть на Украине одного наемника из Республики Корея, во вторник в Киеве прошли его похороны, передает агентство Рёнхап со ссылкой
СЕУЛ, 27 ноя — РИА Новости. Южнокорейский МИД подтвердил смерть на Украине одного наемника из Республики Корея, во вторник в Киеве прошли его похороны, передает агентство Рёнхап со ссылкой на сотрудника МИД.
По данным агентства, неназванный представитель внешнеполитического ведомства подтвердил, что один южнокорейский гражданин, фамилия которого указана как Ким, - мужчина в возрасте около 50 лет.
"Похороны состоялись во вторник по местному времени в Киеве, и на церемонии присутствовал консульский сотрудник южнокорейской дипломатической миссии на Украине", — сообщил собеседник агентства.
По информации министерства, мужчина, как предполагается, погиб в мае в ходе боевых действий в Донецкой области на востоке Украины. Отмечается, что Украина уведомила Сеул о его смерти, а также передала сведения о графике похорон. В МИД добавили, что ведомство оказывает необходимые консульские услуги семье погибшего.
Ранее Сеул не подтверждал данные, что некоторые южнокорейцы, что находились на Украине в качестве добровольцев, были убиты. Запрос РИА Новости с просьбой подтвердить эти сведения МИД Южной Кореи оставил без ответа.
Южнокорейцы на Украине

Ранее сообщалось, что российские военные в ДНР отмечают участие иностранных наёмников на линии фронта, в том числе из Франции, Южной Кореи и стран Прибалтики. Сколько южнокорейцев сейчас находится на Украине, точно не известно.
Минобороны России в прошлом году сообщало, что с начала специальной военной операции на Украину прибыли 15 наемников из Республики Корея, пять из них были уничтожены, но МИД Южной Кореи ни разу не подтверждал гибель своих граждан, заявляя лишь, что уточняет информацию.
МИД Республики Корея в марте 2022 года сообщал, что, по его данным, воевать на стороне Киева отправились девять южнокорейцев. Один из них, как выяснилось позже, был действующим морским пехотинцем, его вскоре выдворили в Польшу и через месяц вернули домой. После года судебных разбирательств он получил 2,5 года тюрьмы за самовольное оставление части и попытку участия в конфликте на стороне чужого государства.
Самый известный южнокорейский участник боевых действий на Украине — бывший спецназовец и впоследствии популярный видеоблогер Ли Гын, который собрал группу единомышленников, воевавших в составе "Интернационального легиона", вернулся в Южную Корею 27 мая того же года. Впоследствии ему, как и ряду других участников его группы, дали условные сроки в два-три года за нарушение миграционного законодательства из-за посещения запретной зоны, к которой южнокорейские власти с января 2022 года относят Украину.
15 марта 2023 года южнокорейские СМИ сообщили о возвращении домой еще одного бывшего южнокорейского спецназовца Ким Чжэ Гёна, который отправился на Украину в октябре 2022 года и вернулся после четырех месяцев боевых действий также в составе "Интернационального легиона". По его словам, он слышал о еще одном южнокорейце в другом подразделении.
О дальнейшей судьбе Ким Чжэ Гёна и других гражданах Республики Корея, отправившихся воевать на Украину, не сообщалось.
Специальная военная операция на Украине
 
 
