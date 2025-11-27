Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии назвали денонсацию безвизового режима с СНГ заказом Запада
19:27 27.11.2025
В Молдавии назвали денонсацию безвизового режима с СНГ заказом Запада
В Молдавии назвали денонсацию безвизового режима с СНГ заказом Запада
Власти Молдавии решили денонсировать соглашение о безвизовом режиме с СНГ по заказу западных кураторов, считает экс-премьер, лидер партии "Будущее Молдовы"... РИА Новости, 27.11.2025
В Молдавии назвали денонсацию безвизового режима с СНГ заказом Запада

Экс-премьер Тарлев назвал денонсацию безвиза Молдавии и СНГ прозападным заказом

Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
© Sputnik / Михай Карауш
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 27 ноя - РИА Новости. Власти Молдавии решили денонсировать соглашение о безвизовом режиме с СНГ по заказу западных кураторов, считает экс-премьер, лидер партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев.
Ранее в четверг парламент Молдавии одобрил в первом чтении денонсацию соглашения о безвизовых поездках граждан стран СНГ.
Парламент Молдавии одобрил денонсацию соглашений с СНГ
Вчера, 19:20
"Решение властей о прекращении безвизового режима Молдовы с СНГ – это заказ их западных кураторов. Это их "партнеры по дестабилизации" ситуации в стране заставляют их принимать такие провокационные решения", - заявил Тарлев журналистам.
По его словам, правящая партия "Действие и солидарность" стремится создать как можно больше проблем для граждан страны.
"По действиям этой власти очевидно, что они чувствуют начало конца. Они понимают, что им осталось совсем немного рулить страной, поэтому хотят как можно больше нагадить своему же народу, заложить как можно больше мин замедленного действия", — отметил экс-премьер.
На сегодняшний день у Молдавии заключены двусторонние соглашения о безвизовых режимах почти со всеми странами Содружества, Исключение составляют Таджикистан и Киргизия.
Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ, членом которого остается, и ЕАЭС, в котором является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать экспорт на западные рынки. Тогда же власти Молдавии заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Президент Молдавии Майя Санду заявляла, что республика продолжает приводить международно-правовую базу в соответствие с европейскими стандартами и приоритетами евроинтеграции. Оппозиция критикует курс властей на разрыв соглашений СНГ, указывая на риски для трудовых мигрантов и экономических связей.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях
В Молдавии продолжит существовать русская культура, заявил Швыдкой
Вчера, 05:47
 
В миреМолдавияРоссияМоскваВасилий ТарлевМайя СандуДмитрий ПесковСНГСодружествоЕвразийский экономический союз
 
 
Заголовок открываемого материала