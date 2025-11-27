В Молдавии назвали денонсацию безвизового режима с СНГ заказом Запада

По его словам, правящая партия "Действие и солидарность" стремится создать как можно больше проблем для граждан страны.

"По действиям этой власти очевидно, что они чувствуют начало конца. Они понимают, что им осталось совсем немного рулить страной, поэтому хотят как можно больше нагадить своему же народу, заложить как можно больше мин замедленного действия", — отметил экс-премьер.