Парламент Молдавии одобрил денонсацию соглашений с СНГ

КИШИНЕВ, 27 ноя - РИА Новости. Парламент Молдавии одобрил в первом чтении денонсацию соглашения о безвизовых поездках граждан стран СНГ, заявил в четверг спикер парламента Игорь Гросу.
Правительство Молдавии 12 ноября одобрило денонсацию семи соглашений, подписанных в рамках СНГ, включая договор о безвизовых поездках граждан государств-участников содружества. Соглашение о безвизовых поездках граждан стран СНГ было подписано в Бишкеке 9 октября 1992 года и позволяло гражданам перемещаться без виз сроком до 90 дней.
"Шестьдесят один депутатов проголосовал за решение о денонсации этого соглашения в первом чтении", - сказал Гросу по итогам голосования. Трансляция заседания ведется в режиме онлайн на сайте законодательного собрания.
Как отметили авторы законопроекта, на сегодняшний день у Молдавии заключены двусторонние соглашения о безвизовых режимах почти со всеми странами Содружества, Исключение составляют Таджикистан и Киргизия.
Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ, членом которого остается, и ЕАЭС, в котором является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать экспорт на западные рынки. Тогда же власти Молдавии заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Президент Молдавии Майя Санду заявляла, что республика продолжает приводить международно-правовую базу в соответствие с европейскими стандартами и приоритетами евроинтеграции. Оппозиция критикует курс властей на разрыв соглашений СНГ, указывая на риски для трудовых мигрантов и экономических связей.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.