В "Разговоры о важном" не будут добавлять урок безопасности

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Минпросвещения РФ не планирует добавлять во внеурочные занятия "Разговоры о важном" урок безопасности, данный цикл уже учитывает вопросы обеспечения личной безопасности детей и подростков, а также обсуждение правил поведения при чрезвычайных ситуациях, следует из ответа ведомства на депутатский запрос, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Минпросвещения России сообщает, что проведение дополнительного занятия, посвященного непосредственно правилам антитеррористического поведения и формированию навыков поведения при чрезвычайных ситуациях и терактах, не представляется целесообразным", - следует из ответа министра.

В ведомстве отметили, что материалы к внеурочным занятиям "Разговоры о важном" разрабатываются с учетом психологических и возрастных особенностей обучающихся для шести возрастных групп: 1-2, 3-4, 5-7, 8-9, 10-11 классы и обучающиеся организаций среднего профессионального образования. Кроме того, министерство уточнило, что каждое занятие обеспечивается учебно-методическим комплектом, включающим сценарий, методические рекомендации для педагогов, видео-и презентационные материалы.

"Тематика внеурочных занятий "Разговоры о важном" в 2025/26 учебном году учитывает вопросы обеспечения личной безопасности детей и подростков, обсуждение правил поведения при чрезвычайных ситуациях. Примером тому служат занятия "Профессия – жизнь спасать", "Домашние питомцы", "Что говорит совесть?" и "Как справляться с волнением?", - подчеркивается в документе.

Как рассказал РИА Новости Свищёв, депутаты Госдумы от фракции ЛДПР сохраняют готовность к диалогу с министерством. Он добавил, что депутаты ценят планомерную работу ведомства и понимают, что у образовательного процесса есть свой регламент.

"Однако мы говорим о чрезвычайном происшествии, которое вызвало шок у миллионов родителей и требует незамедлительного, а не отложенного на несколько недель ответа. Системная работа - важно, но она не должна отменять оперативную реакцию на прямую угрозу. Убежден, что урок, на котором бы детям наглядно и прямо объяснили про новую опасность - взрывные устройства, замаскированные под обычные предметы, спас бы гораздо больше жизней, чем надежда на то, что эта тема будет поднята в рамках обсуждения "домашних питомцев" или "как справляться с волнением", - заключил он.