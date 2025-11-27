Рейтинг@Mail.ru
В "Разговоры о важном" не будут добавлять урок безопасности - РИА Новости, 27.11.2025
04:53 27.11.2025 (обновлено: 11:08 27.11.2025)
В "Разговоры о важном" не будут добавлять урок безопасности
Минпросвещения РФ не планирует добавлять во внеурочные занятия "Разговоры о важном" урок безопасности, данный цикл уже учитывает вопросы обеспечения личной... РИА Новости, 27.11.2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
В "Разговоры о важном" не будут добавлять урок безопасности

Минпросвещения не планирует добавлять в «Разговоры о важном» урок безопасности

© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевУчащиеся во время урока в общеобразовательной школе
Учащиеся во время урока в общеобразовательной школе - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Учащиеся во время урока в общеобразовательной школе. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Минпросвещения РФ не планирует добавлять во внеурочные занятия "Разговоры о важном" урок безопасности, данный цикл уже учитывает вопросы обеспечения личной безопасности детей и подростков, а также обсуждение правил поведения при чрезвычайных ситуациях, следует из ответа ведомства на депутатский запрос, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Двенядцатого ноября депутат Госдумы Дмитрий Свищёв (ЛДПР) направил обращение министру просвещения РФ Сергею Кравцову с предложением провести в рамках "Разговоров о важном" внеочередные уроки безопасности во всех школах России в связи с инцидентом с миной-ловушкой в Красногорске.
"Минпросвещения России сообщает, что проведение дополнительного занятия, посвященного непосредственно правилам антитеррористического поведения и формированию навыков поведения при чрезвычайных ситуациях и терактах, не представляется целесообразным", - следует из ответа министра.
В ведомстве отметили, что материалы к внеурочным занятиям "Разговоры о важном" разрабатываются с учетом психологических и возрастных особенностей обучающихся для шести возрастных групп: 1-2, 3-4, 5-7, 8-9, 10-11 классы и обучающиеся организаций среднего профессионального образования. Кроме того, министерство уточнило, что каждое занятие обеспечивается учебно-методическим комплектом, включающим сценарий, методические рекомендации для педагогов, видео-и презентационные материалы.
"Тематика внеурочных занятий "Разговоры о важном" в 2025/26 учебном году учитывает вопросы обеспечения личной безопасности детей и подростков, обсуждение правил поведения при чрезвычайных ситуациях. Примером тому служат занятия "Профессия – жизнь спасать", "Домашние питомцы", "Что говорит совесть?" и "Как справляться с волнением?", - подчеркивается в документе.
Как рассказал РИА Новости Свищёв, депутаты Госдумы от фракции ЛДПР сохраняют готовность к диалогу с министерством. Он добавил, что депутаты ценят планомерную работу ведомства и понимают, что у образовательного процесса есть свой регламент.
"Однако мы говорим о чрезвычайном происшествии, которое вызвало шок у миллионов родителей и требует незамедлительного, а не отложенного на несколько недель ответа. Системная работа - важно, но она не должна отменять оперативную реакцию на прямую угрозу. Убежден, что урок, на котором бы детям наглядно и прямо объяснили про новую опасность - взрывные устройства, замаскированные под обычные предметы, спас бы гораздо больше жизней, чем надежда на то, что эта тема будет поднята в рамках обсуждения "домашних питомцев" или "как справляться с волнением", - заключил он.
Ранее сообщалось, что мальчик в Красногорске поднял с земли неустановленное взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку с купюрой 10 рублей. Врачи частично ампутировали ему пальцы, сейчас состояние ребенка стабильное. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство общеопасным способом.
