Рейтинг@Mail.ru
"Инопланетный корабль" удивил ученых новой загадочной особенностью - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:25 27.11.2025 (обновлено: 19:32 27.11.2025)
https://ria.ru/20251127/kosmos-2058117600.html
"Инопланетный корабль" удивил ученых новой загадочной особенностью
"Инопланетный корабль" удивил ученых новой загадочной особенностью - РИА Новости, 27.11.2025
"Инопланетный корабль" удивил ученых новой загадочной особенностью
У межзвездного объекта 3I/ATLAS, который часто называют "инопланетным кораблем", продолжает наблюдаться редкий пылевой антихвост, сообщили в официальном... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T17:25:00+03:00
2025-11-27T19:32:00+03:00
земля
российская академия наук
происшествия
наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058103786_0:38:879:532_1920x0_80_0_0_47b03b912e4b94cf4e556236d85b1c73.jpg
https://ria.ru/20251126/korabl-2057846452.html
https://ria.ru/20251118/obekt-2055813353.html
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058103786_0:0:709:532_1920x0_80_0_0_dd1cac6f2608ac4eb039817f6046c29e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
земля, российская академия наук, происшествия, наука
Земля, Российская академия наук, Происшествия, Наука
"Инопланетный корабль" удивил ученых новой загадочной особенностью

ИКИ РАН: у 3I/ATLAS продолжает наблюдаться редкий пылевой антихвост

© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/TelegramУ межзвездного объекта 3I/ATLAS наблюдается редкий пылевой антихвост
У межзвездного объекта 3I/ATLAS наблюдается редкий пылевой антихвост - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/Telegram
У межзвездного объекта 3I/ATLAS наблюдается редкий пылевой антихвост
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. У межзвездного объекта 3I/ATLAS, который часто называют "инопланетным кораблем", продолжает наблюдаться редкий пылевой антихвост, сообщили в официальном Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
"По мере удаления 3I/ATLAS от Солнца, как и ожидалось, начинают поступать все более качественные фотографии объекта, позволяющие разглядеть некоторые ранее скрытые (или отсутствовавшие) детали. Наиболее замечательной из них, безусловно, является антихвост, ориентированный противоположно основному обычному хвосту", — говорится в публикации.
Межзвездный объект 3I/ATLAS сблизится с Юпитером 16 марта 2026 года - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
"Инопланетный корабль" 3I/ATLAS удивил ученых необычным маневром
26 ноября, 21:57
Ученые отметили, что антихвосты бывают у обычных комет и для этого есть научное объяснение: тонкий пылевой след становится ярко видимым, когда Земля проходит через плоскость орбиты кометы. Но в случае с 3I/ATLAS такой аргумент не подходит, так как Земля еще не пересекает плоскость его орбиты и антихвост наблюдается дольше одного-двух дней. В ИКИ предположили, что эта особенность присутствовала с момента открытия межзвездного объекта, еще до прохождения за Солнцем.
Таким образом, подчеркнули специалисты, естественных примеров таких явлений достаточно, но в случае с 3I/ATLAS вопрос о дальнейшем поведении антихвоста остается открытым. В том числе астрономов интересует, изменится ли эта особенность "инопланетного корабля" после пересечения плоскости орбиты Земли.
Межзвездный объект 3I/ATLAS заметили 1 июля. Ученые позже установили, что это комета из другой звездной системы. Ее кома — около 24 километров в диаметре. Компьютерная модель показала примерный возраст: более 7,5 миллиарда лет — на три миллиарда старше Солнца. Возможно, это самая старая из когда-либо наблюдавшихся комет.
В августе астрофизик из Гарварда Ави Леб рассказал, что 3I/ATLAS излучает собственный свет, похожий на свечение фар автомобиля, при этом источник свечения не установлен. Он предположил, что 3I/ATLAS может быть искусственным объектом с мощным источником энергии, способным генерировать видимый за миллионы километров свет. А месяц спустя ученый отметил, что 3I/ATLAS претерпел "аномальную эволюцию", начав менять цвет.
Комета, пролетающая мимо Земли - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
В США соберут срочный брифинг из-за "корабля пришельцев" 3I/ATLAS
18 ноября, 18:05
 
ЗемляРоссийская академия наукПроисшествияНаука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала