"Инопланетный корабль" удивил ученых новой загадочной особенностью

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. У межзвездного объекта 3I/ATLAS, который часто называют "инопланетным кораблем", продолжает наблюдаться редкий пылевой антихвост, сообщили в официальном Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

"По мере удаления 3I/ATLAS от Солнца, как и ожидалось, начинают поступать все более качественные фотографии объекта, позволяющие разглядеть некоторые ранее скрытые (или отсутствовавшие) детали. Наиболее замечательной из них, безусловно, является антихвост, ориентированный противоположно основному обычному хвосту", — говорится в публикации.

Ученые отметили, что антихвосты бывают у обычных комет и для этого есть научное объяснение: тонкий пылевой след становится ярко видимым, когда Земля проходит через плоскость орбиты кометы. Но в случае с 3I/ATLAS такой аргумент не подходит, так как Земля еще не пересекает плоскость его орбиты и антихвост наблюдается дольше одного-двух дней. В ИКИ предположили, что эта особенность присутствовала с момента открытия межзвездного объекта, еще до прохождения за Солнцем.

Таким образом, подчеркнули специалисты, естественных примеров таких явлений достаточно, но в случае с 3I/ATLAS вопрос о дальнейшем поведении антихвоста остается открытым. В том числе астрономов интересует, изменится ли эта особенность "инопланетного корабля" после пересечения плоскости орбиты Земли.

Межзвездный объект 3I/ATLAS заметили 1 июля. Ученые позже установили, что это комета из другой звездной системы. Ее кома — около 24 километров в диаметре. Компьютерная модель показала примерный возраст: более 7,5 миллиарда лет — на три миллиарда старше Солнца. Возможно, это самая старая из когда-либо наблюдавшихся комет.