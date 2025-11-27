Экипаж "Союза МС-28" покинул гостиницу перед посадкой в корабль

БАЙКОНУР (Казахстан), 27 ноя - РИА Новости. Экипаж корабля "Союз МС-28" покинул гостиницу "Космонавт" перед надеванием скафандров и посадкой в корабль для старта с Байконура, передает корреспондент РИА Новости.

Ракета "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-28" стартует к Международной космической станции в 12.28 мск 27 ноября. В основной экипаж корабля помимо Кудь-Сверчкова входят российский космонавт Сергей Микаев и американский астронавт Кристофер Уильямс.

Как ожидается, экипаж проведет на орбите 242 дня. По российской программе запланированы более 40 экспериментов, а также два выхода в открытый космос в апреле и в июне 2026 года.