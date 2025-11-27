Рейтинг@Mail.ru
Экипаж "Союза МС-28" покинул гостиницу перед посадкой в корабль
Наука
Наука
 
06:21 27.11.2025 (обновлено: 09:32 27.11.2025)
Экипаж "Союза МС-28" покинул гостиницу перед посадкой в корабль
Экипаж "Союза МС-28" покинул гостиницу перед посадкой в корабль - РИА Новости, 27.11.2025
Экипаж "Союза МС-28" покинул гостиницу перед посадкой в корабль
Экипаж корабля "Союз МС-28" покинул гостиницу "Космонавт" перед надеванием скафандров и посадкой в корабль для старта с Байконура, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 27.11.2025
Экипаж "Союза МС-28" покинул гостиницу перед посадкой в корабль

Экипаж корабля "Союз МС-28" вышел из гостиницы перед полетом на МКС

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЧлены основного экипажа космонавты Роскосмоса Сергей Микаев и Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кристофер Уильямс перед запуском ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-28" с космодрома Байконур
Члены основного экипажа космонавты Роскосмоса Сергей Микаев и Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кристофер Уильямс перед запуском ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-28 с космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Члены основного экипажа космонавты Роскосмоса Сергей Микаев и Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кристофер Уильямс перед запуском ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-28" с космодрома Байконур
БАЙКОНУР (Казахстан), 27 ноя - РИА Новости. Экипаж корабля "Союз МС-28" покинул гостиницу "Космонавт" перед надеванием скафандров и посадкой в корабль для старта с Байконура, передает корреспондент РИА Новости.
Встречавшая и провожавшая их толпа кричала девиз МГТУ имени Баумана - "Мужество, воля, труд и упорство". Именно этот вуз окончил командир корабля Сергей Кудь-Сверчков.
Ракета "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-28" стартует к Международной космической станции в 12.28 мск 27 ноября. В основной экипаж корабля помимо Кудь-Сверчкова входят российский космонавт Сергей Микаев и американский астронавт Кристофер Уильямс.
Как ожидается, экипаж проведет на орбите 242 дня. По российской программе запланированы более 40 экспериментов, а также два выхода в открытый космос в апреле и в июне 2026 года.
Наука
 
 
