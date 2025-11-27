Рейтинг@Mail.ru
Два космонавта и астронавт в четверг полетят на МКС - РИА Новости, 27.11.2025
Наука
 
01:17 27.11.2025
Два космонавта и астронавт в четверг полетят на МКС
Два космонавта и астронавт в четверг полетят на МКС - РИА Новости, 27.11.2025
Два космонавта и астронавт в четверг полетят на МКС
Ракета "Союз-2.1а" стартует в четверг с космодрома Байконур, она выведет на орбиту корабль "Союз МС-28", который доставит на Международную космическую станцию... РИА Новости, 27.11.2025
2025
земля, байконур (город), россия, сергей кудь-сверчков, петр дубров, анна кикина, роскосмос, сбер, наса, космос
Наука, Земля, Байконур (город), Россия, Сергей Кудь-Сверчков, Петр Дубров, Анна Кикина, Роскосмос, Сбер, НАСА, Космос
Два космонавта и астронавт в четверг полетят на МКС

Два космонавта и астронавт в четверг полетят на МКС с "ГигаЧатом" и мухами

© Фото : Олег Новицкий/РоскосмосМеждународная космическая станция с пристыкованным модулем "Наука"
Международная космическая станция с пристыкованным модулем Наука - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© Фото : Олег Новицкий/Роскосмос
Международная космическая станция с пристыкованным модулем "Наука". Архивное фото
КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 27 ноя - РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а" стартует в четверг с космодрома Байконур, она выведет на орбиту корабль "Союз МС-28", который доставит на Международную космическую станцию двух российских космонавтов и одного американского астронавта, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса".

За три часа

В распространенных госкорпорацией материалах сказано, что старт ракеты намечен на 12.28 мск. Через восемь минут 49 секунд она выведет корабль на низкую околоземную орбиту. Всего полет должен занять чуть более трех часов - стыковка со станцией запланирована на 15.38 мск.
МКС - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Космонавты рассказали о самом нежелательном звуке на МКС
Вчера, 16:19
Командиром корабля назначен Сергей Кудь-Сверчков, для него это уже второй космический полет. Другой российский космонавт Сергей Микаев и американский астронавт Кристофер Уильямс отправляются на МКС впервые.
На станции их встретит экипаж "Союза МС-27" - россияне Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, американец Джонни Ким, а также прилетевшие на Crew Dragon астронавты НАСА Зена Кардман, Майкл Финк, космонавт "Роскосмоса" Олег Платонов и астронавт JAXA Кимия Юи.
Как ожидается, "Союз МС-27" вернется на Землю после короткой пересменки экипажей 9 декабря.
Международная космическая станция с пристыкованным модулем Наука - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Работу МКС могут продлить, считает эксперт
2 ноября, 01:25

Мухи, излучение Солнца и искусственный интеллект

Как рассказал ранее Кудь-Сверчков, на время экспедиции запланированы два выхода в открытый космос - в апреле и в июне 2026 года. Оба выхода будут предназначены для обслуживания станции и замены некоторых ресурсных блоков, в частности насосов одного из модулей российского сегмента. Кроме того, в ходе одного из выходов планируется работа с экспериментом "Экран-М" по космическому материаловедению и установка снаружи МКС прибора для изучения Солнца в терагерцовом диапазоне.
"Союз МС-28" доставит на орбиту мух-дрозофил, которые являются потомством насекомых, уже побывавших в космосе. Их вывели в апреле 2025 года на МКС, а затем потомство через несколько поколений отправили в рамках полета на экспериментальном спутнике "Бион-М" №2 в августе-сентябре 2025 года. Сейчас на станции ученые собираются получить уже 14-е поколение космических насекомых. Вернт их экипаж "Союз МС-27".
Как рассказала РИА Новости заведующая лабораторией биофизики клетки Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Ирина Огнева, возможности МКС позволяют отправить на станцию порядка 75 мух.
Кроме того, новый экипаж российского сегмента станции опробует помощника, сделанного на базе технологии искусственного интеллекта "Сбера" "ГигаЧат". По словам Кудь-Сверчкова, нейросеть будет в тестовом режиме расшифровывать голосовые заметки космонавтов, составлять из них отчеты и предоставлять нужную информацию по командам экипажа. Искусственный интеллект будет загружен на компьютер-сервер, к которому будут подключены три планшета космонавтов, отметил Микаев.
Как рассказал журналистам вице-президент по исследованиям и инновациям "Сбера" Альберт Ефимов, Россия станет первой страной, которая применит подобную технологию на станции. В дальнейшем, по его словам, функционал "ГигаЧата" на МКС можно будет расширить.
МКС - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Потомки мух, слетавших в космос на "Бионе-М", отправятся на МКС
19 сентября, 14:26

Вязаные коты и космонавт

Индикаторов невесомости, то есть таких предметов, которые возвестят жестко пристегнутым в своих креслах космонавтам о том, что корабль вышел на орбиту, будет два. Первым будет вязаный рыжий кот. Дети Кудь-Сверчкова почему-то захотели, чтобы отец полетел в космос с их котом, но животное на станцию взять нельзя, поэтому было решено ограничиться мягкой игрушкой.
Вторым индикатором также будет вязаная игрушка в форме космонавта, которую изготовили ученики школы номер один города Гагарин. После полета экипаж вернет игрушку в школу.
У экипажа "Союза МС-28" две эмблемы. Одна - официальная традиционная, а вторая была выбрана в ходе открытого конкурса "Народный шеврон", который организовали "Роскосмос" и "Триколор". За месяц организаторы получили более тысячи работ различных участников - от школьников и студентов до профессиональных дизайнеров из разных частей страны. Победительницей стала выпускница Калужского областного колледжа культуры и искусств Ирина Киян. На ее шевроне изображен космонавт с Солнцем в руках, олицетворяющий человечность, силу духа и стремление к новым горизонтам.
Установка ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-28 на стартовый комплекс космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Госкомиссия на Байконуре утвердила состав экипажа "Союза МС-28"
Вчера, 12:47

Спокойны и сконцентрированы

Корабль полетит по сверхкороткой схеме, во время которой от старта до стыковки со станцией сделает всего два оборота вокруг Земли. "Союз МС-28" станет уже восьмым кораблем, который отправится по такому маршруту. Рекорд скорости при этом принадлежит "Союзу МС-17", который добрался до станции за три часа три минуты с момента старта ракеты.
Традиционной является схема, при которой корабль летит около 50 часов и делает 34 оборота вокруг Земли. Также существует укороченная четырехвитковая схема, полет по которой занимает порядка шести часов.
Как ожидается, орбитальная миссия экипажа "Союза МС-28" продлится 242 дня. Ранее "Роскосмос" сообщил, что полет следующего пилотируемого корабля "Союз МС-29" к МКС состоится летом 2026 года. На нем к МКС отправится дублирующий экипаж "Союза МС-28" - россияне Петр Дубров и Анна Кикина, а также американец Анил Менон.
Командир экипажа Кудь-Сверчков сообщил накануне, что все трое пребывают в отличном состоянии духа, прекрасном настроении, спокойны, сконцентрированы и нацелены на предстоящую работу.
Полет "Союза" в четверг станет уже пятнадцатым космическим пуском по российской программе в 2025 году. Это десятый старт ракеты семейства "Союз", шестой пуск с Байконура и второй пуск российского пилотируемого корабля в этом году.
МКС - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
В "Роскосмосе" назвали количество побывавших на МКС космонавтов
2 ноября, 00:28
 
Наука Земля Байконур (город) Россия Сергей Кудь-Сверчков Петр Дубров Анна Кикина Роскосмос Сбер НАСА Космос
 
 
