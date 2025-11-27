https://ria.ru/20251127/knyazhevskaya-2057809728.html
Княжевская: выпущены градпланы для программы реновации на юго-западе Москвы
Княжевская: выпущены градпланы для программы реновации на юго-западе Москвы - РИА Новости, 27.11.2025
Княжевская: выпущены градпланы для программы реновации на юго-западе Москвы
Выпущено пять градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) для строительства по программе реновации домов общей площадью около 130 тысяч квадратных метров
МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Выпущено пять градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) для строительства по программе реновации домов общей площадью около 130 тысяч квадратных метров на юго-западе Москвы, сообщила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
"ГПЗУ оформлены для территорий по адресам: улица Каховка, з/у 20; улица Гарибальди, з/у 25/3; улица Вавилова, з/у 66 и 48; улица Одесская, з/у 23А. Общая площадь всех пяти земельных участков составляет порядка 3 гектаров, а общая площадь домов – около 130 тысяч квадратных метров", – приводит ее слова пресс-служба Москомархитектуры.
Как уточняется в сообщении, новые дома появятся в Черёмушках, Зюзине и Гагаринском районе.
Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за восемь лет практической реализации программы в городе построили около 6,4 миллиона квадратных метров нового жилья, в проектировании и строительстве находится еще более 10,5 миллиона квадратных метров. По его словам, в 2026-2028 годах в новые дома переедут или начнут переезд по программе более 215 тысяч москвичей.