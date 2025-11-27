Рейтинг@Mail.ru
Княжевская: выпущены градпланы для программы реновации на юго-западе Москвы - РИА Новости, 27.11.2025
10:00 27.11.2025
Княжевская: выпущены градпланы для программы реновации на юго-западе Москвы
Княжевская: выпущены градпланы для программы реновации на юго-западе Москвы - РИА Новости, 27.11.2025
Княжевская: выпущены градпланы для программы реновации на юго-западе Москвы
Выпущено пять градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) для строительства по программе реновации домов общей площадью около 130 тысяч квадратных метров РИА Новости, 27.11.2025
юлиана княжевская
москва
москомархитектура
москва
юлиана княжевская, москва, москомархитектура
Юлиана Княжевская, Москва, Москомархитектура
Княжевская: выпущены градпланы для программы реновации на юго-западе Москвы

Княжевская: утверждены градпланы для программы реновации на юго-западе Москвы

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Выпущено пять градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) для строительства по программе реновации домов общей площадью около 130 тысяч квадратных метров на юго-западе Москвы, сообщила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
"ГПЗУ оформлены для территорий по адресам: улица Каховка, з/у 20; улица Гарибальди, з/у 25/3; улица Вавилова, з/у 66 и 48; улица Одесская, з/у 23А. Общая площадь всех пяти земельных участков составляет порядка 3 гектаров, а общая площадь домов – около 130 тысяч квадратных метров", – приводит ее слова пресс-служба Москомархитектуры.
Как уточняется в сообщении, новые дома появятся в Черёмушках, Зюзине и Гагаринском районе.
Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за восемь лет практической реализации программы в городе построили около 6,4 миллиона квадратных метров нового жилья, в проектировании и строительстве находится еще более 10,5 миллиона квадратных метров. По его словам, в 2026-2028 годах в новые дома переедут или начнут переезд по программе более 215 тысяч москвичей.
Юлиана КняжевскаяМоскваМоскомархитектура
 
 
