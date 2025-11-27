КПРФ предложила ужесточить ответственность за мошенничество против военных

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Депутаты Госдумы от КПРФ во главе с первым зампредседателя ЦК КПРФ Юрием Афониным предложили ввести уголовную ответственность до 10 лет лишения свободы за мошеннические действия в отношении военнослужащих ВС РФ и добровольцев.

Законопроект о соответствующих изменениях в Уголовный кодекс будет внесен на рассмотрение Госдумы в четверг. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Мошенничество, совершенное… в отношении военнослужащего или лица, пребывающего в добровольческом формировании… наказывается лишением свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового", - говорится в тексте законопроекта.

Законопроектом также предлагается ввести аналогичную уголовную ответственность за мошенничество с использованием банковских карт и других электронных средств платежа в отношении военнослужащих.

Также документом предлагается ввести усиленное наказание за вымогательство в отношении указанных групп. Совершение данного преступления повлечет за собой лишение свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей или в размере дохода за период до пяти лет.

В беседе с РИА Новости соавтор законопроекта, сенатор Айрат Гибатдинов отметил, что данная инициатива разработана в ответ на рост числа преступлений, совершаемых в отношении граждан, выполняющих воинский долг.