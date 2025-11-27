Парламент Гагаузии принял отставку спикера

КИШИНЕВ, 27 ноя - РИА Новости. Народное собрание Гагаузской автономии (НСГ - местный парламент) приняло отставку спикера Дмитрия Константинова, заявил в четверг заместитель председателя НСГ Николай Орманжи, который временно исполняет обязанности спикера.
Константинов 14 ноября заявил, что уходит в отставку. Спикер отметил, что никакого давления на него не было, он "просто решил заняться своим здоровьем".
По стопам Украины. Молдавию зачистят от россиян
23 ноября, 08:00
"За констатацию отставки Константинова Дмитрия Георгиевича с должности председателя Народного Собрания Гагаузии проголосовал 21 депутат из 26 присутствующих", - сказал Орманжи по итогам голосования. Трансляция заседания ведется в режиме онлайн на сайте гагаузского парламента.
Отношения автономии с руководством Молдавии обострились в 2023 году после победы на выборах главы автономии Евгении Гуцул, которая заявила о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и критиковала политику конфронтации с властями РФ, проводимую руководством в Кишиневе. Власти республики пытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии. Молдавский президент Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство Молдавии.
Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. По делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор" она была признана виновной, что вызвало резкую критику защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными.
Депутат Госдумы назвала арест Гуцул обезглавливанием Гагаузии
25 ноября, 23:08