Рейтинг@Mail.ru
Парламент Гагаузии принял отставку спикера - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:07 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/gagauziya-2058030507.html
Парламент Гагаузии принял отставку спикера
Парламент Гагаузии принял отставку спикера - РИА Новости, 27.11.2025
Парламент Гагаузии принял отставку спикера
Народное собрание Гагаузской автономии (НСГ - местный парламент) приняло отставку спикера Дмитрия Константинова, заявил в четверг заместитель председателя НСГ... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T14:07:00+03:00
2025-11-27T14:07:00+03:00
в мире
молдавия
россия
кишинев
евгения гуцул
дмитрий константинов
майя санду
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931403329_0:210:2684:1720_1920x0_80_0_0_0f3c10d7a862ec35d63cd21c19754782.png
https://ria.ru/20251123/moldaviya-2056617318.html
https://ria.ru/20251125/moldaviya-2057547031.html
молдавия
россия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931403329_258:0:2645:1790_1920x0_80_0_0_7209ec93b656cc3cb7f911c44f818079.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, россия, кишинев, евгения гуцул, дмитрий константинов, майя санду
В мире, Молдавия, Россия, Кишинев, Евгения Гуцул, Дмитрий Константинов, Майя Санду
Парламент Гагаузии принял отставку спикера

Парламент Гагаузии принял отставку спикера Константинова

© Sputnik / Mihai CarausГагаузия
Гагаузия - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© Sputnik / Mihai Caraus
Гагаузия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 27 ноя - РИА Новости. Народное собрание Гагаузской автономии (НСГ - местный парламент) приняло отставку спикера Дмитрия Константинова, заявил в четверг заместитель председателя НСГ Николай Орманжи, который временно исполняет обязанности спикера.
Константинов 14 ноября заявил, что уходит в отставку. Спикер отметил, что никакого давления на него не было, он "просто решил заняться своим здоровьем".
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
По стопам Украины. Молдавию зачистят от россиян
23 ноября, 08:00
"За констатацию отставки Константинова Дмитрия Георгиевича с должности председателя Народного Собрания Гагаузии проголосовал 21 депутат из 26 присутствующих", - сказал Орманжи по итогам голосования. Трансляция заседания ведется в режиме онлайн на сайте гагаузского парламента.
Гагаузия, автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсу на евроинтеграцию.
Отношения автономии с руководством Молдавии обострились в 2023 году после победы на выборах главы автономии Евгении Гуцул, которая заявила о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и критиковала политику конфронтации с властями РФ, проводимую руководством в Кишиневе. Власти республики пытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии. Молдавский президент Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство Молдавии.
Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. По делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор" она была признана виновной, что вызвало резкую критику защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Депутат Госдумы назвала арест Гуцул обезглавливанием Гагаузии
25 ноября, 23:08
 
В миреМолдавияРоссияКишиневЕвгения ГуцулДмитрий КонстантиновМайя Санду
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала