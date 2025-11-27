Румынский клуб обыграл "Майнц" в матче Лиги конференций

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Румынский футбольный клуб "Университатя" обыграл немецкий "Майнц" в матче четвертого тура основного этапа Лиги конференций.

Встреча в румынской Крайове завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. На 67-й минуте пенальти реализовал Ассад Аль-Хамлави.