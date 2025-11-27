https://ria.ru/20251127/futbol-2058208585.html
Румынский клуб обыграл "Майнц" в матче Лиги конференций

27.11.2025

Румынский футбольный клуб "Университатя" обыграл немецкий "Майнц" в матче четвертого тура основного этапа Лиги конференций.
Румынская "Университатя" обыграла немецкий "Майнц" в Лиге конференций МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Румынский футбольный клуб "Университатя" обыграл немецкий "Майнц" в матче четвертого тура основного этапа Лиги конференций.
Встреча в румынской Крайове завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. На 67-й минуте пенальти реализовал Ассад Аль-Хамлави.
27 ноября 2025 • начало в 20:45
Завершен
Краиова 1 : 0
67’ •
Assad Al Hamlawi (П)
"Майнц" потерпел первое поражение в текущем основном этапе Лиги конференций, ранее команда выиграла три матча подряд. "Университатя" одержала победу во второй встрече подряд, также в активе команды ничья и поражение.
Результаты других матчей: АЗ (Нидерланды) - "Шелбурн" (Ирландия) - 2:0; "Зриньски" (Босния и Герцеговина) - "Хеккен" (Швеция) - 2:1; "Лех" (Польша) - "Лозанна" (Швейцария) - 1:0; "Омония" (Кипр) - "Динамо" (Украина) - 2:0; "Ракув" (Польша) - "Рапид" (Австрия) - 4:1; "Сигма" (Чехия) - "Целе" (Словения) - 2:1; "Слован" (Словакия) - "Райо Вальекано" (Испания) - 2:1; "Хамрун Спартанс" (Мальта) - "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) - 3:1.