Румынский клуб обыграл "Майнц" в матче Лиги конференций
Футбол
 
22:59 27.11.2025
Румынский клуб обыграл "Майнц" в матче Лиги конференций
Румынский клуб обыграл "Майнц" в матче Лиги конференций
Румынский футбольный клуб "Университатя" обыграл немецкий "Майнц" в матче четвертого тура основного этапа Лиги конференций. РИА Новости Спорт, 27.11.2025
Румынский клуб обыграл "Майнц" в матче Лиги конференций

Румынская "Университатя" обыграла немецкий "Майнц" в Лиге конференций

Трофей Лиги конференций УЕФА
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Румынский футбольный клуб "Университатя" обыграл немецкий "Майнц" в матче четвертого тура основного этапа Лиги конференций.
Встреча в румынской Крайове завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. На 67-й минуте пенальти реализовал Ассад Аль-Хамлави.
Лига конференций
27 ноября 2025 • начало в 20:45
Завершен
Краиова
1 : 0
Майнц 05
67‎’‎ • Assad Al Hamlawi (П)
"Майнц" потерпел первое поражение в текущем основном этапе Лиги конференций, ранее команда выиграла три матча подряд. "Университатя" одержала победу во второй встрече подряд, также в активе команды ничья и поражение.

Результаты других матчей:

  • АЗ (Нидерланды) - "Шелбурн" (Ирландия) - 2:0;
  • "Зриньски" (Босния и Герцеговина) - "Хеккен" (Швеция) - 2:1;
  • "Лех" (Польша) - "Лозанна" (Швейцария) - 1:0;
  • "Омония" (Кипр) - "Динамо" (Украина) - 2:0;
  • "Ракув" (Польша) - "Рапид" (Австрия) - 4:1;
  • "Сигма" (Чехия) - "Целе" (Словения) - 2:1;
  • "Слован" (Словакия) - "Райо Вальекано" (Испания) - 2:1;
  • "Хамрун Спартанс" (Мальта) - "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) - 3:1.
Бенедикт Холлербах - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
"Майнц" победил "Фиорентину" в Лиге конференций
6 ноября, 22:56
6 ноября, 22:56
 
