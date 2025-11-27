ВЕНА, 27 ноя - РИА Новости, Светлана Берило. Европа пребывает в панике, вызванной перспективой завершения украинского конфликта, европейские лидеры стремятся дистанцироваться от его последствий, заявил РИА Новости посол, доктор по теории международных отношений, экс-глава миссии наблюдателей ОБСЕ в России, член общественного совета Венгерской академии наук Дьёрдь Варга.

"Я абсолютно разделяю мнение, что Европа сейчас замедляет попытку США начать активный переговорный процесс. Это явление объясняется, по моему мнению, паникой европейской элиты. Они паникуют от реальной возможности, что Россия Украина и США могут договориться о завершении военных действий и об условиях устойчивого мира", - сказал собеседник агентства.

По его мнению, европейских лидеров пугает сам факт мирного урегулирования, они опасаются, что перемирие может быть установлено без их участия.

"Мы годами видим роль Брюсселя : там последовательно продвигали линию о том, что никаких переговоров с Россией быть не может. Если посмотреть на дипломатию Евросоюза, становится очевидно, что за почти четыре года от него не поступило ни одной инициативы, направленной на мирное урегулирование войны на Украине", - констатировал Варга.

Он добавил, что глава евродипломатии Кая Каллас и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не заинтересованы в мирном урегулировании и потому считают, что в переговорах нет никакой необходимости. При этом, по словам эксперта, если возникает вероятность достижения США договоренностей с Россией и Украиной, европейские лидеры тут же стремятся получить право участия в переговорном процессе.

Польши и "Европейский подход, на мой взгляд, - это проявление паники. Политики, которые частично были вовлечены в события, приведшие к нынешнему конфликту, теперь пытаются дистанцироваться от реальных последствий. Мы видим, что страны вроде Германии Франции тоже сыграли свою роль. Например, Радослав Сикорский (нынешний глава МИД Польши - ред.) и Франк-Вальтер Штайнмайер (президент ФРГ, в 2014 году занимавший пост главы МИД страны - ред.) 21 февраля 2014 года выступали гарантами соглашения между (тогдашним - ред.) президентом (Украины Виктором - ред.) Януковичем и украинской оппозицией о выходе из внутриполитического кризиса. Они так и не выполнили свои обязательства", - отметил Варга.

Эксперт добавил, что гаранты Минских соглашений - Германия и Франция - также несут ответственность за то, что положения этих соглашений так и не были выполнены Киевом . В частности, до конца 2015 года Украина должна была внести в свою конституцию изменения, связанные с предоставлением особого статуса ДНР ЛНР , но этого так и не произошло.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.

Президент РФ Владимир Путин , выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.

Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.