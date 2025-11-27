Пушков рассказал о главной ошибке Европы в украинском конфликте

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Страны Европы замкнули себя на украинском кризисе и очень серьёзно ограничили свою роль в геополитике, считает глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

"Европа, которая себя замкнула на этот кризис и фактически строит свои отношения с другими центрами силы в зависимости от того, как они относятся к украинской теме, конечно, очень серьезно ограничила свою геополитическую роль", - сказал он в ходе круглого стола "К новому миропорядку: глобальная информационная динамика и осознание новых реалий" на площадке СФ.