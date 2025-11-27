Пушков рассказал о главной ошибке Европы в украинском конфликте

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Страны Европы замкнули себя на украинском кризисе и очень серьёзно ограничили свою роль в геополитике, считает глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
"Европа, которая себя замкнула на этот кризис и фактически строит свои отношения с другими центрами силы в зависимости от того, как они относятся к украинской теме, конечно, очень серьезно ограничила свою геополитическую роль", - сказал он в ходе круглого стола "К новому миропорядку: глобальная информационная динамика и осознание новых реалий" на площадке СФ.
"Она (Европа - ред.) занята только региональной войной - а это региональная война, а не глобальная война, сколько бы в ней не участвовало опосредованно стран, это остается региональным конфликтом. Причем, с точки зрения европейских политиков, это центральная тема, а, с точки зрения Латинской Америки, Африки, Азии, это одна из важных, но не центральная тема для этих государств", - добавил парламентарий.
Политик также подчеркнул, что Европа пытается вернуть себе роль геополитического центра через поражение России, что сама Россия считает недостижимым.
"Так, она считает, что если она сумеет одолеть один из главных современных центров силы, когда она выдвинется опять на передние позиции, будут тогда США, Европа, Китай и Россия в промежуточном положении между крупной державой и сверхдержавой. Будут три ведущих игрока. Отсюда, на мой взгляд, мобилизация европейских ресурсов и Европы в пользу Украины, причем милитаризация достаточно выражена, и курс на войну с Россией", - констатировал Пушков.
