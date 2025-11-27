https://ria.ru/20251127/estonija-2057920669.html
Эстония ввела в строй новую РЛС рядом с российской границей
Эстония ввела в эксплуатацию новый радиолокационный комплекс, расположенный недалеко от границы с Ленинградской областью, сообщила телерадиокомпания ERR. РИА Новости, 27.11.2025
В Эстонии ввели в эксплуатацию комплекс РЛС на границе с Ленинградской областью