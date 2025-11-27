Рейтинг@Mail.ru
Эстония ввела в строй новую РЛС рядом с российской границей - РИА Новости, 27.11.2025
10:00 27.11.2025 (обновлено: 10:58 27.11.2025)
Эстония ввела в строй новую РЛС рядом с российской границей
Эстония ввела в эксплуатацию новый радиолокационный комплекс, расположенный недалеко от границы с Ленинградской областью, сообщила телерадиокомпания ERR. РИА Новости, 27.11.2025
в мире
ида-вирумаа
эстония
ленинградская область
россия
в мире, ида-вирумаа, эстония, ленинградская область, россия
В мире, Ида-Вирумаа, Эстония, Ленинградская область, Россия
© Фото : Õhuvägi/Verner TederРадиолокационный комплекс, расположенный в уезде Ида-Вирумаа в Эстонии
Радиолокационный комплекс, расположенный в уезде Ида-Вирумаа в Эстонии
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Эстония ввела в эксплуатацию новый радиолокационный комплекс, расположенный недалеко от границы с Ленинградской областью, сообщила телерадиокомпания ERR.
"Новый комплекс радиолокационных станций воздушного наблюдения стоимостью 30 миллионов евро в уезде Ида-Вирумаа уже введен в эксплуатацию", — говорится в публикации.

По словам майора эстонской армии Тыниса Пярна, новая станция обеспечивает "очень хороший обзор Чудского озера и окрестностей".
© Фото : Õhuvägi/Verner TederРадиолокационный комплекс, расположенный в уезде Ида-Вирумаа в Эстонии
Радиолокационный комплекс, расположенный в уезде Ида-Вирумаа в Эстонии
Как уточнила ERR, комплекс с дальностью обнаружения более 500 километров будет взаимодействовать с радиолокационной сетью Финляндии и рассчитан на срок службы около 30 лет.
