Европа закрыла себе пути отхода от курса на милитаризацию, считает Пушков - РИА Новости, 27.11.2025
13:07 27.11.2025 (обновлено: 14:17 27.11.2025)
Европа закрыла себе пути отхода от курса на милитаризацию, считает Пушков
в мире, россия, германия, европа, алексей пушков, нато, совет федерации рф
В мире, Россия, Германия, Европа, Алексей Пушков, НАТО, Совет Федерации РФ
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Евросоюз и далее пойдёт по пути эскалации и милитаризации, объединение уже закрыло себе путь назад, считает глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
Ранее издание Wall Street Journal писало, что вооруженные силы Германии разрабатывают на случай войны с Россией план, который включает переброску 800 тысяч военных НАТО на предполагаемую линию фронта на востоке, которая по территорий самой ФРГ проходить не будет.
Военнослужащий ВС России в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
"Гамбит провалился". На Западе высказались об исходе конфликта на Украине
26 ноября, 22:39
"Европа идет, и я далее опасаюсь, что она и далее пойдет по пути эскалации. То есть, они себе уже закрыли, на самом деле, путь назад. И в какой степени на них сможет повлиять администрация Трампа, мне это не совсем понятно", - сказал он в ходе круглого стола "К новому миропорядку: глобальная информационная динамика и осознание новых реалий" на площадке СФ.
Пушков отметил, что НАТО не сможет начать военную операцию против России при отрицательном отношении к этому со стороны США, однако очевидно, что Европа пойдёт далеко по пути создания инфраструктуры войны и ведения боевых действий.
"Я не говорю, что они перейдут красную линию обязательно, потому что много факторов на это влияет, в том числе Соединенные Штаты. Но то, что они создают инфраструктуру войны, это нам показывает, что Евросоюз не видит другого пути восстановления своей международной, падающей роли - а это они признают, что она падает - кроме как военный конфликт с Россией. Это крайне-крайне опасная тенденция", - констатировал парламентарий.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности самой НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Пост воздушного наблюдения 25-й армии группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
"Все закончится плохо". На Западе высказались о плане по Украине
25 ноября, 20:23
 
В миреРоссияГерманияЕвропаАлексей ПушковНАТОСовет Федерации РФ
 
 
