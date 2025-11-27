Европа закрыла себе пути отхода от курса на милитаризацию, считает Пушков

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Евросоюз и далее пойдёт по пути эскалации и милитаризации, объединение уже закрыло себе путь назад, считает глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

Ранее издание Wall Street Journal писало, что вооруженные силы Германии разрабатывают на случай войны с Россией план, который включает переброску 800 тысяч военных НАТО на предполагаемую линию фронта на востоке, которая по территорий самой ФРГ проходить не будет.

"Европа идет, и я далее опасаюсь, что она и далее пойдет по пути эскалации. То есть, они себе уже закрыли, на самом деле, путь назад. И в какой степени на них сможет повлиять администрация Трампа, мне это не совсем понятно", - сказал он в ходе круглого стола "К новому миропорядку: глобальная информационная динамика и осознание новых реалий" на площадке СФ.

Пушков отметил, что НАТО не сможет начать военную операцию против России при отрицательном отношении к этому со стороны США , однако очевидно, что Европа пойдёт далеко по пути создания инфраструктуры войны и ведения боевых действий.

"Я не говорю, что они перейдут красную линию обязательно, потому что много факторов на это влияет, в том числе Соединенные Штаты. Но то, что они создают инфраструктуру войны, это нам показывает, что Евросоюз не видит другого пути восстановления своей международной, падающей роли - а это они признают, что она падает - кроме как военный конфликт с Россией. Это крайне-крайне опасная тенденция", - констатировал парламентарий.