https://ria.ru/20251127/es-2058002375.html
Европа закрыла себе пути отхода от курса на милитаризацию, считает Пушков
Европа закрыла себе пути отхода от курса на милитаризацию, считает Пушков - РИА Новости, 27.11.2025
Европа закрыла себе пути отхода от курса на милитаризацию, считает Пушков
Евросоюз и далее пойдёт по пути эскалации и милитаризации, объединение уже закрыло себе путь назад, считает глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T13:07:00+03:00
2025-11-27T13:07:00+03:00
2025-11-27T14:17:00+03:00
в мире
россия
германия
европа
алексей пушков
нато
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101135/66/1011356649_0:218:2717:1746_1920x0_80_0_0_614a6ba81052d325b538eac111e000e9.jpg
https://ria.ru/20251126/front-2057850038.html
https://ria.ru/20251125/ukraina-2057524867.html
россия
германия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101135/66/1011356649_0:0:2717:2039_1920x0_80_0_0_66501ddc8d4847d5b409cf1386e43a65.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, германия, европа, алексей пушков, нато, совет федерации рф
В мире, Россия, Германия, Европа, Алексей Пушков, НАТО, Совет Федерации РФ
Европа закрыла себе пути отхода от курса на милитаризацию, считает Пушков
Пушков: Евросоюз пойдет по пути эскалации и милитаризации
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Евросоюз и далее пойдёт по пути эскалации и милитаризации, объединение уже закрыло себе путь назад, считает глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
Ранее издание Wall Street Journal писало, что вооруженные силы Германии
разрабатывают на случай войны с Россией
план, который включает переброску 800 тысяч военных НАТО
на предполагаемую линию фронта на востоке, которая по территорий самой ФРГ проходить не будет.
"Европа идет, и я далее опасаюсь, что она и далее пойдет по пути эскалации. То есть, они себе уже закрыли, на самом деле, путь назад. И в какой степени на них сможет повлиять администрация Трампа, мне это не совсем понятно", - сказал он в ходе круглого стола "К новому миропорядку: глобальная информационная динамика и осознание новых реалий" на площадке СФ.
Пушков
отметил, что НАТО не сможет начать военную операцию против России при отрицательном отношении к этому со стороны США
, однако очевидно, что Европа
пойдёт далеко по пути создания инфраструктуры войны и ведения боевых действий.
"Я не говорю, что они перейдут красную линию обязательно, потому что много факторов на это влияет, в том числе Соединенные Штаты. Но то, что они создают инфраструктуру войны, это нам показывает, что Евросоюз не видит другого пути восстановления своей международной, падающей роли - а это они признают, что она падает - кроме как военный конфликт с Россией. Это крайне-крайне опасная тенденция", - констатировал парламентарий.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности самой НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва
не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.