В ЛНР восстановили электроснабжение после атаки ВСУ

ЛУГАНСК, 27 ноя - РИА Новости. Специалисты восстановили электроснабжение для более 14,5 тысячи абонентов в ЛНР после атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру, сообщили в министерстве топлива, энергетики и угольной промышленности республики.
Ранее глава республики Леонид Пасечник сообщил, что украинские войска в ночь на четверг совершили массированную атаку с помощью беспилотников на энергетическую инфраструктуру четырех муниципалитетов ЛНР, без электроснабжения оказались 46 тысяч абонентов. Он уточнил, что удары были направлены на энергетический комплекс Северодонецка, а также Старобельского, Белокуракинского и Новоайдарского муниципальных округов.
"Энергетики восстановили электроснабжение для 14,5 тысячи абонентов после ночной атаки на энергетическую инфраструктуру республики", - сообщило министерство в Telegram-канале.
Отмечается, что свыше 32 тысяч абонентов остаются обесточенными, восстановительные работы продолжаются до полного возобновления стабильной подачи электроэнергии всем потребителям.