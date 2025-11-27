https://ria.ru/20251127/drony-2058174565.html
На Западе забили тревогу из-за новой тактики ВС России в зоне СВО
Российские военные стали чаще использовать многоразовые БПЛА в зоне СВО, пишет Forbes. РИА Новости, 27.11.2025
На Западе забили тревогу из-за новой тактики ВС России в зоне СВО
Forbes: ВС России чаще используют многоразовые дроны в зоне СВО
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости.
Российские военные стали чаще использовать многоразовые БПЛА в зоне СВО, пишет Forbes
"Россия явно отказывается от тактики одноразового удара в пользу многоразового использования как в атаке, так и в обороне", — говорится в публикации.
Автор статьи отметил, что особую роль на фронте играют FPV-дроны — самое смертоносное оружие, которое способно уничтожать бронетехнику, артиллерию и позиции пехоты. Но, несмотря на успех так называемых дронов-камикадзе, Россия
теперь делает ставку на многократное применение БПЛА.
В качестве примера приводятся дроны "Ночная ведьма" и "Бульдог-13". Автор заявил, что оснащение российской армии новыми системами означает переход к качественно новому классу ударных БПЛА с расширенными возможностями.
Ранее в августе инженер FPV-дронов 10-го гвардейского танкового полка Южного военного округа с позывным Шустрый рассказал в беседе с РИА Новости, что российские инженеры создали новый многоразовый беспилотник "Бульдог-13" и отправили его на испытания в реальных боевых условиях.
"Ночная ведьма" — усовершенствованный аналог украинского дрона "Баба-яга", о его создании РИА Новости сообщил в 2024 году представитель компании "Гроза", разработчика системы.