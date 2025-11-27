Беспилотник во время совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2025" на полигоне Борисовский в Минской области. Архивное фото

На Западе забили тревогу из-за новой тактики ВС России в зоне СВО

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Российские военные стали чаще использовать многоразовые БПЛА в зоне СВО, пишет Российские военные стали чаще использовать многоразовые БПЛА в зоне СВО, пишет Forbes

"Россия явно отказывается от тактики одноразового удара в пользу многоразового использования как в атаке, так и в обороне", — говорится в публикации.

Автор статьи отметил, что особую роль на фронте играют FPV-дроны — самое смертоносное оружие, которое способно уничтожать бронетехнику, артиллерию и позиции пехоты. Но, несмотря на успех так называемых дронов-камикадзе, Россия теперь делает ставку на многократное применение БПЛА.

В качестве примера приводятся дроны "Ночная ведьма" и "Бульдог-13". Автор заявил, что оснащение российской армии новыми системами означает переход к качественно новому классу ударных БПЛА с расширенными возможностями.

Ранее в августе инженер FPV-дронов 10-го гвардейского танкового полка Южного военного округа с позывным Шустрый рассказал в беседе с РИА Новости, что российские инженеры создали новый многоразовый беспилотник "Бульдог-13" и отправили его на испытания в реальных боевых условиях.