На Западе забили тревогу из-за новой тактики ВС России в зоне СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:06 27.11.2025 (обновлено: 21:34 27.11.2025)
На Западе забили тревогу из-за новой тактики ВС России в зоне СВО
Российские военные стали чаще использовать многоразовые БПЛА в зоне СВО, пишет Forbes. РИА Новости, 27.11.2025
Беспилотник во время совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2025" на полигоне Борисовский в Минской области
Беспилотник во время совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии Запад-2025 на полигоне Борисовский в Минской области
Беспилотник во время совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2025" на полигоне Борисовский в Минской области. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Российские военные стали чаще использовать многоразовые БПЛА в зоне СВО, пишет Forbes.
"Россия явно отказывается от тактики одноразового удара в пользу многоразового использования как в атаке, так и в обороне", — говорится в публикации.
Боец артиллерийского расчета пушки-гаубицы Д-20 в зоне СВО
В Киеве заявили о плохих новостях из зоны СВО
25 ноября, 01:01
25 ноября, 01:01
Автор статьи отметил, что особую роль на фронте играют FPV-дроны — самое смертоносное оружие, которое способно уничтожать бронетехнику, артиллерию и позиции пехоты. Но, несмотря на успех так называемых дронов-камикадзе, Россия теперь делает ставку на многократное применение БПЛА.
В качестве примера приводятся дроны "Ночная ведьма" и "Бульдог-13". Автор заявил, что оснащение российской армии новыми системами означает переход к качественно новому классу ударных БПЛА с расширенными возможностями.
Ранее в августе инженер FPV-дронов 10-го гвардейского танкового полка Южного военного округа с позывным Шустрый рассказал в беседе с РИА Новости, что российские инженеры создали новый многоразовый беспилотник "Бульдог-13" и отправили его на испытания в реальных боевых условиях.
"Ночная ведьма" — усовершенствованный аналог украинского дрона "Баба-яга", о его создании РИА Новости сообщил в 2024 году представитель компании "Гроза", разработчика системы.
Киев
"Никаких компромиссов": в Киеве сделали заявление о ситуации в зоне СВО
24 ноября, 01:19
24 ноября, 01:19
 
