В Тобольске помогут поступить в школу девочке, переехавшей из Казахстана

ТЮМЕНЬ, 27 ноя – РИА Новости. Переехавшей из Казахстана в Тобольск вместе с семьей девочке, которая не смогла сдать языковой тест для поступления в школу, будет оказана необходимая помощь, заявил глава города Петр Вагин.

Ранее в ряде интернет-изданий появилась информация, что 12-летняя девочка, переехавшая в Тобольск из Казахстана , не учится в школе, так как не смогла сдать тест по русскому языку. Отмечалось также, что вся семья русскоговорящая, мать - гражданка России

« "Сегодня получил информацию о ситуации с девочкой, столкнувшейся с трудностями при сдаче языкового теста. Хочу подчеркнуть, что подобное недопустимо. Считаю своим долгом оперативно реагировать на такие случаи, особенно когда дело касается детей. Уже приняты необходимые меры. Семье окажем сопровождение, к девочке уже закреплен опытный педагог, который окажет ей всю необходимую помощь и поддержку", - сообщил Вагин в своем Telegram-канале

Глава города заверил, что вопрос будет отработан по всем направлениям, особое внимание будет уделено "созданию комфортных и справедливых условий для всех учеников города".

"Образование должно быть доступным и качественным для каждого ребенка. Необходимо разобраться в причинах произошедшего и исключить возможность подобных ситуаций в будущем", - подчеркнул Вагин.