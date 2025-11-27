Рейтинг@Mail.ru
В Тобольске помогут поступить в школу девочке, переехавшей из Казахстана - РИА Новости, 27.11.2025
14:43 27.11.2025
В Тобольске помогут поступить в школу девочке, переехавшей из Казахстана
В Тобольске помогут поступить в школу девочке, переехавшей из Казахстана
2025-11-27T14:43:00+03:00
2025-11-27T14:43:00+03:00
В Тобольске помогут поступить в школу девочке, переехавшей из Казахстана

© РИА Новости / Илья ПиталевУчебник русского языка
Учебник русского языка - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Учебник русского языка. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 27 ноя – РИА Новости. Переехавшей из Казахстана в Тобольск вместе с семьей девочке, которая не смогла сдать языковой тест для поступления в школу, будет оказана необходимая помощь, заявил глава города Петр Вагин.
Ранее в ряде интернет-изданий появилась информация, что 12-летняя девочка, переехавшая в Тобольск из Казахстана, не учится в школе, так как не смогла сдать тест по русскому языку. Отмечалось также, что вся семья русскоговорящая, мать - гражданка России.
«
"Сегодня получил информацию о ситуации с девочкой, столкнувшейся с трудностями при сдаче языкового теста. Хочу подчеркнуть, что подобное недопустимо. Считаю своим долгом оперативно реагировать на такие случаи, особенно когда дело касается детей. Уже приняты необходимые меры. Семье окажем сопровождение, к девочке уже закреплен опытный педагог, который окажет ей всю необходимую помощь и поддержку", - сообщил Вагин в своем Telegram-канале.
Глава города заверил, что вопрос будет отработан по всем направлениям, особое внимание будет уделено "созданию комфортных и справедливых условий для всех учеников города".
"Образование должно быть доступным и качественным для каждого ребенка. Необходимо разобраться в причинах произошедшего и исключить возможность подобных ситуаций в будущем", - подчеркнул Вагин.
Мама девочки Татьяна Блаженская рассказала РИА Новости, что им уже позвонили из департамента образования и предложили для дочери репетитора по русскому языку. Предложением семья воспользуется. "Пересдача через три месяца после тестирования. Надеюсь, моя дочь получит гражданство", - сказала Блаженская.
КазахстанТобольскРоссияОбразование - Общество
 
 
