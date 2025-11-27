https://ria.ru/20251127/devochka-2058045538.html
В Тобольске помогут поступить в школу девочке, переехавшей из Казахстана
В Тобольске помогут поступить в школу девочке, переехавшей из Казахстана - РИА Новости, 27.11.2025
В Тобольске помогут поступить в школу девочке, переехавшей из Казахстана
Переехавшей из Казахстана в Тобольск вместе с семьей девочке, которая не смогла сдать языковой тест для поступления в школу, будет оказана необходимая помощь,... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T14:43:00+03:00
2025-11-27T14:43:00+03:00
2025-11-27T14:43:00+03:00
казахстан
тобольск
россия
образование - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579710639_785:632:3014:1886_1920x0_80_0_0_1e0400560fdaea14000362b7d685386c.jpg
https://ria.ru/20251111/shkola-2054210393.html
казахстан
тобольск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579710639_932:386:2933:1886_1920x0_80_0_0_77b285ae65ec48047af73f2def7cfff6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казахстан, тобольск, россия, образование - общество
Казахстан, Тобольск, Россия, Образование - Общество
В Тобольске помогут поступить в школу девочке, переехавшей из Казахстана
Педагог поможет переехавшей из Казахстана девочке поступить в школу в Тобольск
ТЮМЕНЬ, 27 ноя – РИА Новости. Переехавшей из Казахстана в Тобольск вместе с семьей девочке, которая не смогла сдать языковой тест для поступления в школу, будет оказана необходимая помощь, заявил глава города Петр Вагин.
Ранее в ряде интернет-изданий появилась информация, что 12-летняя девочка, переехавшая в Тобольск
из Казахстана
, не учится в школе, так как не смогла сдать тест по русскому языку. Отмечалось также, что вся семья русскоговорящая, мать - гражданка России
.
«
"Сегодня получил информацию о ситуации с девочкой, столкнувшейся с трудностями при сдаче языкового теста. Хочу подчеркнуть, что подобное недопустимо. Считаю своим долгом оперативно реагировать на такие случаи, особенно когда дело касается детей. Уже приняты необходимые меры. Семье окажем сопровождение, к девочке уже закреплен опытный педагог, который окажет ей всю необходимую помощь и поддержку", - сообщил Вагин в своем Telegram-канале
.
Глава города заверил, что вопрос будет отработан по всем направлениям, особое внимание будет уделено "созданию комфортных и справедливых условий для всех учеников города".
"Образование должно быть доступным и качественным для каждого ребенка. Необходимо разобраться в причинах произошедшего и исключить возможность подобных ситуаций в будущем", - подчеркнул Вагин.
Мама девочки Татьяна Блаженская рассказала РИА Новости, что им уже позвонили из департамента образования и предложили для дочери репетитора по русскому языку. Предложением семья воспользуется. "Пересдача через три месяца после тестирования. Надеюсь, моя дочь получит гражданство", - сказала Блаженская.