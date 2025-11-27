https://ria.ru/20251127/azerbaydzhan-2058014731.html
Посол в Баку рассказал о товарообороте России и Азербайджана
Азербайджан и Россия планируют увеличить товарооборот в текущем году до 5 миллиардов долларов, заявил российский посол в Баку Михаил Евдокимов. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T13:23:00+03:00
россия
азербайджан
баку
евразийский экономический союз
экономика
россия
азербайджан
баку
Посол Евдокимов: РФ и Азербайджан планируют увеличить товарооборот до $5 млрд