В ЛНР 46 тысяч абонентов остались без электричества после атаки БПЛА

ЛУГАНСК, 27 ноя - РИА Новости. Украинские войска в ночь на четверг совершили массированную атаку беспилотниками на энергетическую инфраструктуру четырех муниципалитетов ЛНР, без света оказались 46 тысяч абонентов, жертв и пострадавших нет, сообщил глава региона Леонид Пасечник.