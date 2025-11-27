Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР 46 тысяч абонентов остались без электричества после атаки БПЛА - РИА Новости, 27.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:34 27.11.2025
В ЛНР 46 тысяч абонентов остались без электричества после атаки БПЛА
Украинские войска в ночь на четверг совершили массированную атаку беспилотниками на энергетическую инфраструктуру четырех муниципалитетов ЛНР, без света...
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
северодонецк
леонид пасечник
вооруженные силы украины
луганская народная республика
северодонецк
в мире, луганская народная республика, северодонецк, леонид пасечник, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Северодонецк, Леонид Пасечник, Вооруженные силы Украины
В ЛНР 46 тысяч абонентов остались без электричества после атаки БПЛА

Пасечник: в ЛНР 46 тысяч абонентов остались без света после атаки БПЛА

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Линии электропередач. Архивное фото
ЛУГАНСК, 27 ноя - РИА Новости. Украинские войска в ночь на четверг совершили массированную атаку беспилотниками на энергетическую инфраструктуру четырех муниципалитетов ЛНР, без света оказались 46 тысяч абонентов, жертв и пострадавших нет, сообщил глава региона Леонид Пасечник.
"Ночью враг совершил массированную атаку БПЛА на энергетическую инфраструктуру четырех муниципалитетов республики. Удары ВСУ были направлены на энергетический комплекс городского округа Северодонецк, Старобельского, Белокуракинского и Новоайдарского муниципальных округов... К счастью, пострадавших нет. Без электричества осталось 46 тысяч абонентов", - написал Пасечник в своем Telegram-канале.
Отмечается, что было созвано экстренное заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения ЛНР в целях координации дальнейших действий.
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Украинские войска атаковали две нефтебазы в ЛНР
